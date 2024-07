Actor Willem Dafoe, nuevo director artístico de la Bienal de Teatro de Venecia

El actor estadounidense Willem Dafoe, que comenzó su carrera en los escenarios teatrales, ha sido nombrado nuevo director artístico de la Bienal de Teatro de Venecia (noreste de Italia) para los dos próximos años, anunció hoy el presidente del Consejo de Administración de la Bienal, Pietrangelo Buttafuoco.

Dafoe, de 68 años y cuatro veces candidato al Oscar a mejor actor, se mostró “sorprendido” y “alegre” al recibir la noticia de su nombramiento: “Soy consciente de ser conocido como actor de cine, pero nací en el teatro, el teatro me formó y me conmocionó. Soy un animal de escenario. Soy actor. El teatro me educó en el arte y la vida”.

“He trabajado con el Grupo Wooster durante 27 años, colaborando con grandes directores desde Richard Foreman a Bob Wilson. La dirección de mi programa de teatro será trazada por mi formación personal. Una especie de exploración de la esencia del cuerpo”, explicó en un comunicado.

Willem Dafoe, que está casado con la cineasta italiana Giada Colagrande, es un actor con vocación experimental y opciones heterodoxas que comenzó su carrera artística desde sus días universitarios en Milwaukee, donde a los 19 años ingresó al Theatre X (1975-1977), una de las primeras formaciones de investigación teatral en Estados Unidos influenciada por Living y Grotowski, recordó la Bienal.

Allí trabajó con Peter Handke y en muchos de los guiones del director y director artístico John Schneider, mientras que el Europa lo hizo en el legendario Mickery Theatre de Ámsterdam, eje de la escena alternativa internacional, con la obra Folter Follies,del fundador, actor, director, dramaturgo, productor y artista visual Ritsaert ten Cate.

Es Nueva York comenzó su formación teatral más importante, donde fue co-fundador -junto con la directora Elizabeth LeCompte y los actores Ron Vawter, Kate Valk, Jim Clayburgh, Peyton Smith- de The Wooster Group, con el que pisará los escenarios durante más de veinte años (1977-2003) y participará en muchas de las producciones.

Y que se convertirá en el centro de la escena underground neoyorquina de los años ’ 80 activando colaboraciones con numerosos artistas, como Ken Kobland, Jim Strahs, Richard Foreman, Trisha Brown, John Lurie, Bruce Odland, Steve Buscemi, Jennifer Tipton, Frances McDormand, Hans Peter Kuhn, Amir ElSaffar.

Además, Dafoe ha colaborado con directores tan innovadores como Richard Foreman, Robert Wilson y Romeo Castellucci, mientras que 2016 participó en la Bienal de Teatro en la sección masterclass con un taller dedicado a la profesión de actor.

Como actor de cine, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales y ha sido candidato a cuatro Premios Óscar (la última vez en 2019 por Van Gogh) y a cuatro Globos de Oro (la última vez en 2024 para Poor Things (Pobres criaturas!, película León de Oro en la Exposición de Venecia).

Además, en 2018 ganó la Copa Volpì al mejor actor por ‘Eternity’s Gate’ de Julian Schnabel, y este año será uno de los protagonistas de la pelicula que abrirá la 81 edición de la mostra cinematográfica veneciana: Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton.

Con información de EFE.

