80% de pequeños comercios están en desacuerdo con más impuestos a bebidas y cigarros

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) dijo que 8 de cada 10 comercios no está de acuerdo con el aumento de impuestos y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, cigarros y bebidas alcohólicas propuesto por una diputada de Morena en días recientes, ya que afectará a la gente más desfavorecida económicamente.

En una encuesta realizada a 1,147 de los pequeños comerciantes: un 66% consideró que el aumento a impuestos es innecesario e insensibles, mientras que el 75% declara que consumo del cigarro sigue igual y ha aumentado después de incrementar el impuesto.

“Nos parece una medida totalmente insensible y despótica que no responde a el compromiso de origen por el que ahora están en el poder (los funcionarios del partido Morena)”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec este martes en una videoconferencia.

Su comentario se produce después de que la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra presentó una propuesta para incrementar los impuestos a las bebidas alcohólicas y cerveza, para aquellas que tengan una graduación alcohólica de hasta 14% Gay Lusac hasta el 35%; aquellas con una graduación alcohólica de más del 14% y hasta 20% Gay Lusac. Al 60%, las que contenga una graduación alcohólica de más del 20% al 80%.

Lee: Los refrescos fueron la segunda categoría más consumida en ‘tienditas’, pese a incremento en precios

“Por otra parte, debe considerarse que el tabaquismo es una enfermedad en sí misma. Por ello se propone en el párrafo segundo del inciso C de la fracción I del Artículo 2º. de la Ley del IEPS, que se adicionen las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota de 1.4944 por cigarro enajenado o importado”, señala el documento de la iniciativa.

En cuanto a las bebidas saborizadas, mejor conocidas como refrescos, así como concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, se propone aumentar un peso el impuesto, al pasar de 1.26 pesos a 2.26 pesos.

❗️EXTRA❗️Va Morena por #LeyGatell… Aumentar IEPS a refrescos, cervezas, cigarros, bebidas alcohólicas y comida charra, por causar obesidad pic.twitter.com/slt7IEnG4l — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 28, 2020

“Muchos del sector del pequeño comercio, por no decir que una mayoría, votó por este partido por su compromiso de apoyar a la gente más desfavorecida no entendemos porque ahora una de estas voces se les hace fácil plantear aumentar impuestos no importando que es la gente de menos recursos a la voto por ellos a la que más va a perjudicar este medidas”, dijo Rivera.

Enfatizó que en este momento no hay condiciones para realizar estos incremento y que hay un compromiso del Gobierno Federal de no elevar los impuestos ni de crear nuevos.

“Llamamos a los legisladores y sobre todo que viene la temporada de discutir este presupuesto y demás a que no vayan a jugar sucio y que no traicionen el compromiso político que tienen con la población, que busquen otras alternativas para hacer más eficiente el presupuestos y los recursos públicos con que se cuenten, que se discuta de nueva cuenta en que se va a gastar, cómo se va a gastar, cómo se va a distribuir. Hay muchas cosas que podrían hacerse para poner más efectivos los recursos con los que se cuentan antes que voltear a ver el bolsillo de la gente por la via de los impuestos y sacarles la últimas monedas que traen”, puntualizó.

Los refrescos fueron la segunda categoría más consumida durante los últimos seis meses de confinamiento en las ‘tienditas’ o también conocido como canal tradicional, a pesar de que esta categoría también tuvo un alza en los precios, señaló la Anpec.

En los últimos días se reavivó la polémica entre el gobierno y empresas refresqueras, ya que el subsecretario Hugo López Gatell dijo la semana pasada que es necesario que los mexicanos dejen de consumir refrescos y productos industrializados, además de mantener una alimentación saludable para combatir cualquier virus como el Covid-19.

La Anpec tiene más de 10 años operando en México con el objetivo de representar los intereses y las aspiraciones del canal del pequeño comercio conformado por 1.2 millones de ‘tienditas’ a lo largo y ancho del país que genera poco más de 2 millones de empleos.