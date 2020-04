China admite que cifra de muertes por coronavirus en Wuhan fue 50% más de lo informado

China reconoció que el número de muertes por coronavirus en la ciudad de Wuhan fue casi 50% más alto de lo que se informó, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

La agencia citó a un funcionario no identificado de la oficina de prevención y control de epidemias en Wuhan, quien dijo que “hubo informes tardíos, perdidos y erróneos”.

“Debido a insuficiencias la capacidad de ingresos y tratamiento, algunas instituciones médicas no lograron contactar con el sistema de prevención y control de enfermedades a tiempo, mientras los hospitales estaban desbordados y los médicos sobrepasados con los pacientes”, dijo el funcionario según un reporte.

De acuerdo con las autoridades, las nuevas cifras se recopilaron a través de una comparación de datos del sistema de big data de control y prevención de epidemias en Wuhan, el sistema de servicios funerarios de la ciudad, el sistema de información de la autoridad hospitalaria municipal y el sistema de pruebas de ácido nucleico.

Esa recopilación sirvió para “retirar los casos contabilizados dos veces e incluir los ignorados”, apuntó el funcionario”, según Xinhua.

Se sumaron nuevas muertes porque las que no se habían producido en hospitales no estaban registradas en el sistema de información de control de enfermedades, y algunas instituciones médicas no habían comunicado casos o lo hicieron tarde, agregó.

La pandemia de coronavirus ya alcanzó los dos millones 242, 868 personas infectadas, mientras que el número de víctimas mortales rebasó las 150,000, de las cuales, 8,493 fueron registradas en las últimas 24 horas.

Una de las regiones más afectadas por la pandemia esta semana fue Latinoamérica, donde hubo más de mil muertes en los últimos tres días, donde además ya se tienen contabilizados 84,286 infectados, siendo Brasil el país más afectado por la pandemia en esta zona del continente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo se confirmaron 82,967 casos de COVID-19 en el transcurso del día, de los cuales, la mayor parte fueron detectados en Europa y en la región de las Américas, donde se reportaron 37,778 y 36,486 nuevos contagios, respectivamente.

Con información de medios y Notimex.