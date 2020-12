Fotogalería: Las 12 portadas de Forbes México. Adiós 2020

30 Promesas de los Negocios, el estatus de los millonarios, 100 Mujeres Poderosas, el listado de los mexicanos más creativos en el mundo, historias de los hombres y mujeres de los negocios que, en medio de la pandemia, destacaron en uno de los años más difíciles para la economía.

Enero

Foto: © Fernando Luna Arce

Raúl Beyruti, fundador de GINgroup cuenta en entrevista: “Después de 39 años de trabajo y sacrificio, ahora quiero un banco, salir a la bolsa y llegar a China”. El líder en outsourcing en México busca nuevas fuentes de ingreso para su emporio de servicios.

Febrero

Foto: © Angélica Escobar

30 promesas de lo negocios 2020. Emprender en México, en definitiva, no es fácil. Sin embargo, esta selección de empresarios ha sido capaz de superar cualquier circunstancia hasta alcanzar el éxito. Siete de cada 10 empleos son creados por emprendedores.

Marzo

Foto: © Fernando Luna Arce

Miguel Rincón Arredondo, el fundador de Bio Pappel rompe el silencio y sostiene que sí es posible generar valor sin acabar con los recursos naturales. En exclusiva, habla del crecimiento exponencial de la empresa papelera mexicana más importante del mundo, del futuro de la industria en plena vorágine digital y de su relación personal con AMLO.

Abril

Foto: © Fernando Luna Arce

A los multimillonarios de México, El Covid-19 les pegó más que la 4T. Las fortunas de los millonarios mexicanos crecieron durante el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) les ha traído cuantiosas pérdidas y su futuro parece incierto frente a una inevitable recesión económica.

Mayo

Fotocomposición: © Fernando Luna Arce

¿Por qué el presidente no escucha a los empresarios? Además de los efectos de un país que llegó a 2020 con una economía debilitada, los empresarios no sólo enfrentan la crisis económica y sanitaria por el nuevo coronavirus, sino la negativa del gobierno federal de instrumentar un plan de rescate de la economía y los negocios. La diplomacia empresarial llegó a su fin y la IP busca trazar su propia ruta para evitar una caída más profunda de la economía este año.

Junio

Foto: © Fernando Luna Arce

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus Sars-Cov-2, el liderazgo de las mujeres destaca en materia de trabajo de cuidados, activismo y desempeño corporativo. Las mujeres no descansan, pero tampoco lo hacen los retos, como la discriminación y la violencia.

Esta sesión fotográfica fue planeada a partir de los requerimientos de distanciamiento social y cumplió con las medidas de higiene y sanitización. El equipo fue reducido y estableció horarios escalonados para que las invitadas no coincidieran. Sin peinadoras ni maquillistas.

Julio

Foto: © Angélica Escobar

Lo que México necesita es energía. El ruido regulatorio que, en las últimas semanas, se ha generado en torno de las energías renovables en México no preocupa en lo más mínimo a Enrique Riquelme, CEO y fundador de Cox Energy, quien, mientras todo esto sucede, concreta la salida de su compañía a bolsa, además de que reafirma las metas de la empresa, con presencia en siete países de América Latina, rumbo a 2024. No, él no teme a la 4T.

Agosto

Foto: © Fernando Luna Arce

El éxito de Traxión, la empresa de transporte creada por Aby Lijtszain, puede medirse en su número de unidades, que ha crecido 27 veces desde 2011, o en sus ingresos, que se han multiplicado por ocho desde 2014. Sin embargo, lo que distingue a la compañía es su vocación por la innovación, que le permitirá salir bien librada de la contingencia por Covid-19.

Septiembre

Foto: © Andrés Rodríguez

Rappi comenzó su recorrido por Latam hace cinco años, tiempo en el cual no sólo se ha expandido por la región y levantado casi 1,400 millones de dólares en inversiones, sino que también ha construido un negocio diverso, que va más allá del delivery. Su apuesta se consolidó aun más este 2020, año en el cual, por la pandemia, amplió su crecimiento. Simón, Sebastián y Felipe, sus fundadores, cuentan a Forbes México cómo han alcanzado este crecimiento y hablan de sus planes, entre ellos, una posible salida a bolsa más adelante.

Octubre

Ilustración: © Abraham Solís

Los encargados de innovar en los sistemas de las empresas fueron convocados para compartir sus historias y experiencias en un entorno donde la pandemia los retó a convertirse en disruptores para sacar a flote el negocio durante la peor crisis sanitaria y económica que ha enfrentado la humanidad.

Noviembre

Foto: © Fernando Luna Arce

A casi un año de asumir la presidencia de Grupo Omnilife Chivas, Amaury Vergara trabaja en la institucionalización de la empresa que fundó su padre, como parte de la estrategia de crecimiento de la firma de suplementos alimenticios, que este año facturará más de 700 mdd, mientras prepara la apertura de una nueva planta de producción en Sudamérica.

Diciembre

Foto: © Angélica Escobar

La pandemia no sólo ha representado una amenaza para la salud pública a nivel mundial, también ha significado un severo riesgo para la viabilidad de la industria creativa. Los creadores mexicanos se enfrentan a un entorno donde los recursos son pocos, pero la necesidad de generar nuevos productos abre oportunidades que antes no existían.

Michel Franco: el cine que sacude siempre será polémico. Nuevo Orden buscará obtener algún reconocimiento en la próxima entrega del Premio Oscar, a pesar de no haber sido seleccionada para representar oficialmente a México en la búsqueda de la estatuilla dorada.

