México reporta 33,460 casos acumulados por Covid-19, 6.1% más que el viernes

Este sábado el José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó este sábado que la cifra de infectados de Covid-19 llegó a 33,460 casos confirmados, 6.1% más que el viernes con 1,938 casos, y 3,353 defunciones en México.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario señaló que el número de casos de sospechosos acumulados fue de 20,887 y 73,801 negativos.

El subsecretario Hugo López Gatell reiteró la importancia de mantener la sana distancia con las madres este 10 de mayo y evitar verlas físicamente debido a que esta semana el país se encuentra en alto riesgo de contagios.

“Tenemos que tener especial cuidado porque estamos ávidos de salir a la vía pública, a la normalidad acostumbrada, y queremos visitar a mamás y abuelas. No lo hagamos, por favor, no lo hagamos, cuidemos a mamás y abuelas en particular porque son momentos todavía de máximo riesgo, estamos en un período de altísima transmisión y si vamos a causarle un daño a ellas y al población. Hay que buscar todos los mecanismos creativos para estar emocionalmente cerca de mamás y abuelas”, señaló Gatell.

Este sábado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también exhortó a los ciudadanos no reunirse por el día de las madres y reportó que la Ciudad de México, por ser la más poblada densa y conectada con el mundo, es la que tiene más contagios de Covid-19 con 3,570 personas hospitalizadas, lo que representa el 58% de la capacidad hospitalaria disponible en este momento.

La Universidad de John Hopkins reportó este sábado que la cifra de casos confirmados de Covid-19 superó los 4 millones de personas a nivel mundial y causó la muerte de 278,135 personas. Estados Unidos es el país con mayor número número de casos confirmados con 1,305,544 casos, le sigue España con 222,857 e Italia con 218, 268.