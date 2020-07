Prepárate para observar el tercer eclipse lunar del año

Esta noche los habitantes mexicanos podrán observar el tercer eclipse penumbral de luna a partir de las 22:07 (hora de la Ciudad de México) hasta las 00:52 horas del domingo si tienen un buen telescopio en casa.

La fracción de diámetro lunar inmersa en la penumbra será del 35%.

¿Ya estás listo para el #EclipseLunar de este fin de semana?



Prepárate para desvelarte porque Luna disminuirá su brillo en un 35% y podrás verla ligeramente rojiza. Velo desde casa 🏡 #CienciaADomicilio #eclipse2020 #QuédateEnCasa pic.twitter.com/1ValSNrM4j — DGDC, UNAM (@DGDCUNAM) July 4, 2020

“Los eclipses lunares se producen cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz de nuestra estrella. Para que sea penumbral la Tierra debe tapar a la Luna de una forma muy concreta”, señala Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas, meteoróloga y presentadora del tiempo de España en su cuenta de Twitter.

No obstante, son muy difíciles de observar ya que la Luna no se oscurece demasiado y cuesta bastante apreciarlo a simple vista, sin equipos de medición. “Aunque no es necesario, con un buen telescopio podremos verlo mejor, agrega Gómez.

Este es el tercer eclipse penumbral de Luna del año ya que el primero tuvo lugar el 10 de enero y tuvimos otro el pasado 5 de junio. No será el ultimo ya que tendremos otro el día 30 de noviembre, agrega Gómez.