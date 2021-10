Se acerca el punto mínimo absoluto de la pandemia en México: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anticipó este martes que México podría pasar la próxima semana al punto mínimo absoluto de la pandemia de Covid-19 si se mantiene un ritmo de reducción de casos del 24%.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que en la semana 40 de la pandemia, hay una reducción de 24%, es decir, se llevan 11 semanas con reducción.

“Abrimos la 40 con una reducción de 24 puntos porcentuales, llevamos 11 semanas con reducción de esta magnitud, la incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos en la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la próxima semana, estaremos en el punto mínimo absoluto de la pandemia”, expuso López-Gatell.

El funcionario explicó que actualmente el número de casos activos es menor al 1% y la hospitalización de casos graves es 80% menor a lo visto en la segunda y primera ola.

Respecto al Plan Nacional de Vacunación, López-Gatell explicó que en promedio, se aplican 600 mil dosis diarias por lo que de manera acumulativa se han aplicado 112 millones de vacunas, 74% con esquema completo.

Lee: Combinación de vacunas contra Covid-19 es efectiva, según un estudio

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que México espera un donativo de 3.8 millones de vacunas por parte de Estados Unidos del laboratorio AstraZeneca.

“Se han recibido 130.6 millones de vacunas de las siete clases de vacunas autorizadas y en la última imagen calendario programado tenemos 9.3 millones de dosis (para esta semana). Hoy estaremos recibiendo un donativo de Estados Unidos de vacunas de AstraZeneca”, informó.

Inician vacunación contra influenza

Será el 3 de noviembre cuando comience la vacunación contra la influenza, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud.

Explicó que será hasta esta fecha dado que ha sido tendencia en el hemisferio norte durante le temporada 2020-2021 una reducción casi completa del virus.

“Otra razón es que estamos terminando la vacunación anticovid, no queremos confundir a la población no distraer al personal. No hay problema que se usen ambas vacunas, quien se vacunó contra Covid puede ser vacunado contra influenza. Pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que hay baja circulación de los virus de influenza decidimos diferir la fecha”, añadió.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado