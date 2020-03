La feria de videojuegos E3 se cancela por coronavirus

La ESA (Entertainment Sofware Association) informó que el E3, una de las ferias más grandes de videojuegos, se canceló por el coronavirus.

“Después de una meticulosa consulta con nuestros socios sobre la salud y la seguridad de todos en la industria —fans, empleados, expositores y socios del E3— hemos tomado la dura decisión de cancelar el E3 2020, planificado en Los Ángeles del 8 al 11 de junio”, dijo la ESA.

De acuerdo con los organizadores, después de las crecientes y abrumadoras preocupaciones sobre el virus COVID-19, sentimos que esta era la mejor manera de proceder durante una situación global sin precedentes. Estamos muy decepcionados de no poder celebrar este evento para nuestros fanáticos y seguidores. Pero sabemos que es la decisión correcta basada en la información que tenemos hoy.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

