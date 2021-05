Variante de La India detectada en México no representa un riesgo mayor: Salud

Luego de que se detectará en México un paciente con la variante La India de Covid-19, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, descartó que esto represente un riesgo mayor, respecto a la pandemia en el país y el mundo.

De acuerdo con Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, esta variante es de interés, mas no de preocupación, por lo que se estudia en vigilancia epidemiológica para su secuenciación, se revisa la sintomatología y no tiene un aislamiento especial.

“Es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación, así es como la Organización Mundial de la Salud, no el gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, la Organización Mundial de la Salud así la clasifica”, afirmó.

Asimismo, destalló que la variante de la india o tiene ningún asilamiento especifico ni especial, dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional, como internacional.

México suma 217,233 fallecimientos por Covid-19, luego de que se sumaran 65 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la dependencia, en las últimas 24 horas se registraron 1,093 contagios nuevos, con lo que ascendieron a 2 millones 348,873 los casos confirmados.

Asimismo, hasta las 21:00 horas del sábado fueron aplicadas 211,647 dosis de la vacuna contra Covid-19; con lo que han aplicado en total 18 millones 326,726 dosis; mientras que 7 millones 650,150 ya cuentan con su esquema completo contra el virus.

Mientras que el nivel de ocupación hospitalaria a nivel nacional bajo al 11%; mientras que las camas con ventilador es del 16%.

