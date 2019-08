Acusan a Amazon de explotar a escolares chinos para producir sus Alexa

Cientos de escolares chinos han sido reclutados para trabajar en una fábrica que produce los dispositivos Alexa de Amazon, según China Labor Watch.

La investigación del grupo de derechos laborales, a través de los cuales The Guardian informó por primera vez, reveló que se los empleó como “pasantes” en una fábrica de Foxconn en Hengyang, China central, dio a conocer Business Insider.

Si bien a las fábricas chinas se les permite trabajar algunas horas, no se les permite hacerlo de noche o como tiempo extra escolar, informó China Labor Watch.

Los documentos también mostraron que las escuelas presuntamente recibieron una paga por enviar a los estudiantes a las fábricas, en tanto algunos habrían sido alentados por los maestros para laborar tiempo extra, por sobre los que se negaron a hacerlo.

“Los líderes de la línea de producción en turnos nocturnos deben consultar con los pasantes y maestros de los estudiantes con mayor frecuencia e informar cualquier situación anormal para que puedan disuadirlos para trabajar en turnos nocturnos y horas extras”, añadió China Labor Watch.

Si los niños se negaban a trabajar, se les pedía a los maestros que renunciaran en su nombre, indicó la investigación.

Xiao Fang, un estudiante de informática de 17 años, comenzó a trabajar en la línea de producción de Amazon Echo el mes pasado y se le asignó el trabajo de aplicar una película protectora a unos 3,000 Echo Dots al día.

“Al principio, no estaba muy acostumbrada a trabajar en la fábrica, y ahora, después de hacerlo durante un mes, me he adaptado de mala gana al trabajo”, dijo en una entrevista con investigadores de China Labor Watch. “Pero trabajar 10 horas al día, todos los días, es muy agotador”.

Xiao dijo que su maestra la alentó a trabajar esa cantidad de horas, diciendo que si no lo hacía, afectaría su graduación y las posibilidades de obtener una beca posterior.

“Intenté decirle al gerente de mi línea que no quería trabajar horas extras”, dijo. “Pero el manager informó a mi maestra y ella me dijo que si no trabajaba horas extras, no podría realizar una pasantía en Foxconn y eso afectaría mis solicitudes de graduación y becas en la escuela. No tenía elección, solo podía soportar esto”, agregó.

Asimismo, a través de una declaración enviada por correo electrónico a Business Insider, Foxconn reconoció que los estudiantes habían sido empleados ilegalmente y que estaba tomando medidas inmediatas para rectificar la situación.

En este sentido Foxconn afirmó que “hemos duplicado la supervisión y el monitoreo del programa de pasantías. Ha habido casos en los que ha habido una laxa supervisión por parte del equipo de gestión local, pero se han aumentado los controles para garantizar que no se repita”.

Amazon dijo en un comunicado que no era una violación de su Código de Conducta y que “estaba investigando urgentemente estas acusaciones y abordando este problema con Foxconn al más alto nivel”. También dijeron que un equipo de especialistas está en la fábrica desde ayer para investigar la situación.

Lee también: México supera las 100 medallas en Lima 2019