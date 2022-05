Tecnología, estrategia y afinidad, cómo aprovechar la transformación digital en una temporada de oportunidad

Las organizaciones de marketing y publicidad deben pensar y crear estrategias sustentadas en el desarrollo tecnológico. Esto es una tendencia irreversible: un mayor ambiente tecnológico a la par de un mundo sin cookies y MAIDs (Mobile Advertising IDs) requiere de nuevos planes para desarrollar mejores experiencias para los consumidores y generar efectividad en los resultados.

La diferencia que definirá a una buena campaña publicitaria será la creatividad, su efectividad y la capacidad de poderla medir de manera objetiva. Algunas compañías están desarrollando algoritmos que permiten monitorear esta efectividad a través de los datos.

Para Meta, en voz de Josué González, Head of eCommerce, Retail & Digital Natives, se trata de establecer un set de KPIs comunes que permita una sinergia entre las diferentes formas y formatos de publicidad y, posteriormente, medirlo con una metodología unificada para evaluar todos los canales, tanto digitales como tradicionales.

“Cuando tomas los modelos tradicionales, los ejecutas a través de aprendizaje automático (machine learning) y tienes el respaldo de los datos, estos se convierten en una herramienta que permite medir resultados de manera objetiva en todos los tamaños de empresas y en cualquiercategoría”, explica.

Josué González, Head of eCommerce, Retail & Digital Natives.

“Gracias a la capacidad de procesamiento actual, estos ejercicios producen datos accionables. Esto representa una gran oportunidad para descubrir sinergias entre canales en un momento en el que la industria empieza a perder señales por cambios como el mundo cookieless”, agrega.

Si las marcas no comienzan una transición a un modelo que no dependa de las cookies y MAIDs, las pérdidas en ingresos publicitarios y ventas irán escalando. “Porque hasta ahora, los negocios hacían campañas enfocadas en una etapa del camino del consumidor, por ejemplo, de branding o de personas, y eso ya no es funcional”, explica Josué. “El cliente puede estar ahora en múltiples etapas a la vez y es por eso que para incluirlo en el momento y forma correctos, debemos desarrollar esfuerzos de comunicación que generen mensajes eficientes en el lugar y etapa en los que se encuentren las personas”.

Las mejores soluciones para generar ventas

Los procesos de compra como los conocíamos han colapsado, luego de dos años de emergencia sanitaria y medidas de aislamiento. Con mayor frecuencia, los consumidores encuentran un producto afín en Instagram o Facebook. Esto nos muestra que el descubrimiento ahora es tan importante como la intención de compra, debido a la evolución de las campañas y plataformas.

Por ello, los negocios requieren habilitar un camino más fácil que los acerque a las personas. Las empresas que piensan en el futuro ya no pueden esperar a que sean los consumidores quienes las busquen. Actualmente, deben de ser los productos los que encuentren a las personas.

Para acompañar a los negocios en este nuevo desafío, Meta creó Discovery Commerce, un sistema de marketing basado en el conocimiento del consumidor, que entiende lo que es importante para los clientes y cómo interactúan con los negocios, anticipando sus necesidades y deseos, y encontrando a las personas donde están para ofrecerles una experiencia de compra online sin fricciones.

Todo esto, explica Meta, con la garantía de privacidad para los consumidores.

Actualmente, más de 3 mil millones de personas en el mundo usan Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger para conectarse con familiares, amigos, comunidades y marcas. Y, de acuerdo con Meta, sus plataformas y herramientas han evolucionado de la mano con el eCommerce a fin de ofrecer una experiencia de compra unificada.

Hot Sale todo el año

Internet ha dado a las personas infinitas opciones y un control total sobre lo que ven, leen, interactúan y compran. Y, desde el surgimiento del eCommerce, los consumidores esperan que el proceso de compra sea más sencillo y personalizado. Es por esta razón que las empresas deben responder a las expectativas de sus clientes.

Este año, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el consumidor mexicano ha estabilizado su relación con el canal digital, del cual dependió fuertemente durante el confinamiento de 2020.

El comercio electrónico en México alcanzó en 2021 los $401.3 mil millones de pesos, un crecimiento de 27% en comparación con el año anterior. Así, el eCommerce representa el 11.3% de las ventas totales al menudeo.

Para la AMVO, el consumidor digital sigue reconociendo los beneficios de la compra por internet más allá del precio, principalmente por la entrega a domicilio, evitar traslados a tiendas físicas y tener acceso a inventarios exclusivos del canal digital. Es visible que la compra en línea cada vez más se incorpora a la vida diaria de las personas.

En este contexto de sólido crecimiento de la venta en línea, las soluciones incluidas en el sistema Discovery Commerce ayudan a generar demanda para los negocios y satisfacción para los clientes.

Impulsadas por la privacidad de datos y el aprendizaje automático, estas herramientas consideran la afinidad de las personas con un determinado negocio en las plataformas de Meta y qué tipos de productos y servicios les resultan importantes. La idea es anticipar necesidades e intereses para ofrecer una experiencia de compra sin fricciones.

Innovasport reconoce las ventajas del sistema Discovery Commerce. La marca mexicana de venta de indumentaria deportiva trabajó en colaboración con Meta. Sabiendo que Hot Sale es una fecha comercialmente clave para los negocios, tenía el objetivo de desarrollar una estrategia que le permitiera potenciar el desempeño de su eCommerce con el fin de aumentar sus ventas durante esta temporada. Los resultados fueron:

● 43% de aumento en cantidad de ventas durante Hot Sale.

● 35% de aumento en productos agregados al carrito durante Hot Sale.

● 5.5% de aumento en el retorno de la inversión publicitaria en el mes previo a Hot Sale.

● 31% de aumento en cantidad de ventas en el mes previo a Hot Sale.

“Gracias a Facebook pudimos incrementar exponencialmente las ventas antes y durante Hot Sale. Fue un gran acierto trabajar de la mano para lograr estos resultados”, expresa Regina Carbajal Téllez, Content Strategist de Innovasport.

Hot Sale es la principal campaña de ventas online en México. En 2021, 11.6 millones de mexicanos compraron durante esta temporada y se registró un total de 15.6 millones de unidades vendidas.

La venta de mitad de año más grande del país, Hot Sale 2022, se aproxima. Esta edición podría superar las cifras del año pasado y lograr más de 560 millones de visitas a los sitios de las empresas que participan.

