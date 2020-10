‘El distanciamiento social no tiene que ser antisocial’: Stella Artois

Mientras la población en México poco a poco retoma sus actividades dentro de los parámetros de la nueva normalidad, Stella Artois decidió apostar por el arte urbano para ayudar a las personas a reunirse con amigos y seres queridos en tiempos de distanciamiento social.

La cerveza de origen belga llevó color y diseño hasta una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México: La Condesa, con una obra de arte cuyo diseño se creó en colaboración con el equipo creativo de Studio Number One, fundado por el influyente artista Shepard Fairey, impregnado por un estilo altamente gráfico y el uso de fuertes bloques de color.

Stella Artois ha dejado en claro que esta iniciativa tiene el objetivo de garantizar un momento de reconexión segura y agradable mediante el arte y el diseño, “por supuesto, sin perder la atmósfera y el atractivo de disfrutar al aire libre”.

Uno de los principales mensajes de la iniciativa Together Apart Street Art es que: “el distanciamiento social no tiene que ser antisocial, estamos usando el arte para unir a las personas de manera segura y original. A través del arte urbano podemos asegurar que este momento donde nos volvemos a reunir es uno que todavía podemos saborear”, comentó Inés Garza, Brand Manager de Stella Artois en Grupo Modelo.

Crédito: cortesía Stella Artois.

Diversión con sana distancia

Stella Artois ha creado una enorme y colorida obra de arte de 14 metros de largo en el corazón de La Condesa, conocida por la gran cantidad de cafés, librerías, restaurantes y galerías, así como por su vida cultural y nocturna.

La pieza muestra a una mujer con un chalice sonriendo por estar juntos de nuevo. Las figuras geométricas y los colores contrastantes no sólo lo vuelven visualmente atractivo, sino que muestran de manera ingeniosa dónde la gente debe sentarse para mantener el distanciamiento social.

Crédito: cortesía Stella Artois.

Los círculos con contraste de color acomodan grupos de diferentes tamaños, lo que permite que personas se reúnan en círculos adyacentes, con áreas más grandes para que varios amigos compartan una cerveza.

Este espacio cumple con las medidas de 1.5 metros de sana distancia, sin embargo, el rango de tamaños y líneas fluidas a su alrededor crean una sensación de libertad y movimiento, evitando la sensación de estar encerrado en una cuadrícula o el sentimiento de desconexión que se encuentra en otros diseños.

Reactivación económica y social

Together Apart Street Art estará disponible hasta el 28 de octubre, ubicada en Sonora 141, esquina con Amsterdam, en la colonia Condesa. Los visitantes podrán disfrutar de este magnífico arte en el piso, adaptado en México por Artsynonym, colectivo dedicado a crear redes de trabajo entre artistas.

Crédito: cortesía Stella Artois.

Stella Artois tendrá activaciones durante los fines de semana: cada viernes, sábado y domingo la gente podrá disfrutar de una refrescante cerveza con amigos y seres queridos, manteniendo el distanciamiento social representado en el arte plasmado en el piso.

Con esta iniciativa, la compañía también busca apoyar a bares y restaurantes de la zona que ya están preparados para recibir nuevamente a los comensales con las medidas de sanidad establecidas.

El proyecto Together Apart Street Art ha sido implementado en países como Reino Unido, Sudáfrica, Cánada y Estados Unidos -y ahora en México- para ofrecer una experiencia única y segura aún en tiempos de distanciamiento social.