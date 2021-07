El aliado estratégico para tu marketing digital: BiBU

Como es sabido, la pandemia por Covid-19 aceleró el proceso de inserción empresarial al mundo digital en varios de sus rubros, incluido el marketing; y además, trajo consigo nuevas conductas por parte de los usuarios. Tan solo en el último año, se registraron en México más de 100 millones de usuarios activos en Redes Sociales (un aumento del 12% respecto al año anterior).

Sin embargo, a pesar de que varios negocios habrían ido a la quiebra de no ser por esta forma de atraer nuevos clientes, la realidad es que, al menos en México, aún no se explota el potencial del marketing digital como debería, pues de acuerdo a cifras que aporta BiBU, una empresa mexicana innovadora y la primera franquicia que se crea en el sector; dos de cada tres empresarios en el país, aún no logran optimizar las ventas con sus propias estrategias digitales.

De acuerdo con BiBU, el error radica en que la mayor parte de los planes que desarrollan las empresas mexicanas que buscan adaptarse al mundo digital, tienen un enfoque equivocado. Esto es porque no cuentan con personal especializado en el área.

Imagen: Cortesía BiBU.

El mundo es digital

No cabe duda de que el potencial que tiene el universo digital para el mundo empresarial es enorme. En ese sentido las cifras son apabullantes en México. Por ejemplo, un usuario promedio hoy en día puede pasar más de nueve horas diarias navegando en internet. En rubros relativamente nuevos como las plataformas de videoconferencias, el crecimiento fue del 300% en el último año.

Si tu negocio no está generando clientes o ventas a través de internet, ahí tienes una gran área de oportunidad. El momento para hacer dinero con el Marketing Digital, es ahora.

Es posible que para este punto muchos de los negocios o empresas hayan notado que sus ventas o prospectaciones de clientes por internet han aumentado, lo cual es un gran avance, pero sobre todo, es una enorme oportunidad de crecimiento si se logra capitalizar.

Para lograrlo, BiBU sugiere una estrategia bien diseñada y para ello ha diseñado una serie de procesos estandarizados y una plataforma de fácil acceso que facilita el uso de las herramientas digitales prácticamente desde cualquier parte del mundo.

Se trata de un innovador sistema de franquicias, desde el cual los propietarios ofrecen los servicios de marketing digital y brindan asesorías a sus clientes finales.

El éxito de este modelo radica en dejar el trabajo a los expertos. Es decir, tener un negocio exitoso no es sinónimo de ser experto en todos los temas.

Imagen: Cortesía BiBU.

Está comprobado que “delegar a otra empresa la realización de funciones que no son del core del negocio, las organizaciones pueden generar ahorros de entre 30% y 50% en esas actividades, lo que les permite enfocarse en otras actividades y buscar la excelencia en las mismas”, como lo menciona José Luis Cestero, experto de Indra.

Tener un socio comercial como BiBU puede ser la clave para detonar el crecimiento de tu empresa o para recuperarte de un año complicado como el que tuvimos. Se trata de un aliado estratégico en marketing digital, con procesos innovadores y la mirada puesta en el futuro de los negocios.