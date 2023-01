BWE, la agencia de marketing líder en contenidos gastronómicos y hoteleros

En la acelerada transformación tecnológica, los smartphones cambiaron de manera explosiva el comportamiento de los consumidores, impulsaron las ventas en línea y modificaron los modelos de negocio.

Los reels son una nueva forma para crear videos cortos que entretengan y permitan presentar contenido atractivo a más públicos, principalmente en móviles. Ya sea en Facebook, Instagram o Tik Tok, reels es ahora considerado el mejor lugar para crecer una marca personal o de negocio de forma creativa.

BWE Agency México ha encontrado en este mercado la oportunidad para consolidar marcas, sobre todo en el ramo restaurantero y hotelero nivel nacional y en el extranjero, con marcas como FUNO, Grupo Anderson’s y Hyatt. Y ha logrado liderar con sus estrategias en ciudades como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Monterrey.

FUNO, uno de los mayores Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces en México, por ejemplo, tenía la necesidad de comunicar las dos áreas que conforman la icónica plaza comercial La Isla Shopping Village, una de las más importantes de México, y La Isla Entertainment.

Para cumplir los objetivos de la marca, BWE Agency México desarrolló la estrategia de comunicación con el concepto What ‘s on the other side?, la cual tuvo alcances de más de 10 millones de personas en plataformas digitales, gracias a los contenidos generados basados en este concepto.

Tania Piñera, directora de operaciones, y Rodrigo Villaseñor, CEO de BWE Agency México, comparten que con sus estrategias digitales han logrado incrementar hasta en un 150% las ventas en algunos de sus clientes.

Rodrigo Villaseñor, CEO de BWE Agency México, y Tania Piñera, directora de operaciones.

Su estrategia enfocada en lo visual y atractivo que puede ser un reel incluye un proceso creativo bien definido y de alta calidad en contenido, que, incluso, afirman, puede cambiar la trayectoria de un ROI.

“Somos la solución integral y centralizada para cualquier negocio y tenemos el know how del sector de hospitalidad, cubriendo desde un servicio de community manager y diseño hasta desarrollo web, performance, y nuestro mayor diferenciador es la estrategia y producción audiovisual. Todo en un solo lugar, sin teléfonos descompuestos. Esto, nos ha ayudado a posicionarnos por encima de empresas extranjeras y equipos in house debido a la eficiencia en costos y resultados”, comparten Rodrigo Villaseñor y Tania Piñera.

BWE Agency México cuenta con una casa productora interna, lo que permite desarrollar una estrategia cercana y personalizada con lo que requiere cada cliente.

Lo que buscan con BWE Agency México es lograr que las empresas se despreocupen de la parte digital y encuentren en la agencia todo lo que se requiere para cumplir sus objetivos digitales.

La agencia ha revolucionado la calidad de contenidos al enfocarse en experiencias completas en 15 segundos, por medio de la atención al detalle estratégico, la experiencia, calidad, innovación, tecnología y liderazgo que la distinguen.

“En BWE buscamos cautivar los sentidos de los usuarios dentro todo el universo digital, generar emociones que te hacen salivar al ver un platillo o que se te enchine la piel con un video espectacular”, explican.

Por ahora, BWE Agency México se posiciona como una de las más grandes del sureste y el próximo año abrirá mercado en Miami.