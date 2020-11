Cadillac y yo: el balance perfecto entre arte y tecnología

Mi nombre es Agustín Pizá y yo manejo un Cadillac. En mis 22 años de trayectoria en el ámbito de la arquitectura de golf, y con más de 60 proyectos entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, puedo compartir los valores y compromisos de mis obras: respeto, diálogo y armonía con la naturaleza; con el arte y la ciencia de la arquitectura de golf, y con los seres humanos que experimentarán mi arquitectura. Estos tres pilares habitan también en Cadillac y me continúan inspirando.

Estoy escribiendo estas líneas honrado de ser parte de la familia Cadillac, una marca que con perseverancia, entrega, dedicación y pasión se posiciona como una de las mejores en el mundo. Esto no sólo me enorgullece, sino que me inspira a continuar mi camino para llegar a ser el mejor arquitecto de golf. Para mí la arquitectura de golf es el equilibrio entre arte y tecnología en perfecta armonía con la naturaleza.

Los mejores arquitectos adquieren experiencia y conocimiento de la ciencia, arquitectura, ingeniería, técnica y ecología para entrelazar los principios del arte como ritmo, equilibrio, enfoque, proporción y movimiento, logrando un equilibrio perfecto. Este balance entre arte y tecnología lo encuentras también en las líneas elegantes de un Cadillac, pero sobre todo en la funcionalidad y todo lo que existe detrás de su diseño de clase mundial.

Compromiso con la innovación

Así como Cadillac ha revolucionado su industria, recordemos que fue la primera marca en incorporar una marcha eléctrica, contar con un motor V8, instalar bolsas de aire, ofrecer una visión nocturna entre más de 20 primicias en la industria automotriz, hoy también mi firma (Pizá Golf) es una de las más innovadoras a nivel mundial.

En los últimos tres años puedo decir que Pizá Golf es uno de los referentes en la industria del golf a nivel mundial; diseñamos golf multipropósito, creamos conceptos como Wellness Golf y Golf Lounge. Todo haciendo un uso eficiente de los recursos naturales en todo momento.

Debido a esta labor, hemos tenido la fortuna de recibir varios galardones en materia de diseño, calidad y sustentabilidad; el mío es la reciente mención de pertenecer a la selecta lista Forbes de los 100 Mexicanos Más Creativos en el Mundo. Pertenecer a esta lista me llena de orgullo y a pesar de sentirme sumamente honrado, este galardón conlleva la responsabilidad de mantenerse a la altura. Esto me identifica con Cadillac, que cada vez que innova debe mantenerse en esos estándares. No es fácil, pero sí una pasión compartida.