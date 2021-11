Converge: The Power of Reinvention, donde las mentes más innovadoras comparten lecciones de reinvención

Tras poco menos de dos años de contingencia sanitaria, las empresas en México y el mundo se enfrentan a la necesidad urgente de reinventarse, multiplicar su impacto y abrir paso hacia el éxito futuro.

Ante los nuevos retos y desafíos de la reactivación Globant, compañía nativa digital con más de 7 años en México y reconocida globalmente como referente de innovación digital en 18 países, presenta la edición exclusiva de Converge: The Power of Reinvention, el evento digital diseñado para que las mentes más innovadoras del mundo puedan compartir historias inspiradoras para la audiencia, así como experiencias disruptivas con tecnólogos, líderes empresariales y ejecutivos.

La cita para Converge: The Power of Reinvention es este 10 de noviembre a las 10:00 horas. Registra tu asistencia aquí y no te quedes fuera del evento de Globant donde podrás potenciar tu transformación empresarial, digital y cognitiva, así como crear nuevas oportunidades comerciales junto a especialistas y analistas de diversos sectores.

En esta ocasión, el evento contará con grandes ponencias de personajes reconocidos en todo el mundo. Algunos de ellos son:

Yuval Noah Harari. Historiador, filósofo y autor de bestsellers

James Corden, Presentador, The Late Late Show con James Corden

Cathy Hackl. CEO de Futures Intelligence Group

Will.i.am. Innovador creativo, animador y emprendedor tecnológico.

Patricia Pomies. CEO de Globant

Kasper Weber. CEO y cofundador de BeyondCreative

Martín Migoya. CEO y cofundador de Globant

Ted Schilowitz. Futurista en Paramount Pictures

Converge es el evento ejecutivo de Globant que reúne a algunas de las mentes más brillantes que le están dando forma al futuro en la actualidad, desde Buenos Aires hasta Madrid y Nueva York, el evento ha llegado a los principales centros del mundo para compartir la experiencia de los más grandes líderes de opinión.