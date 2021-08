De estar en quiebra a ser millonario. La historia del empresario Christian Agront

Cuando Christian Agront decidió liderar el rumbo de su propia vida, lo hizo consciente de los objetivos profesionales y morales a conseguir.

Tras materializar sus metas partiendo sólo desde su talento y deseo de triunfar, Chris Agront hoy dirige la empresa de enseñanza en línea JetTrades, con presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, México, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y España.

La empresa creada por Agront ha logrado posicionarse como líder en la industria a nivel global, pero los planes de diversificación y crecimiento son tan amplios como la mente de su creador.

The 1 % Conference: nacimiento de un nuevo proyecto

Nacido en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, durante 1990, Chris Agront es CEO de sus propias metas hechas realidad a través de la realización de JetTrades, institución donde trabaja en impulsar a inversionistas con una filosofía clara por hacer realidad la vida que cada persona ha soñado tener, a través de los talleres y las experiencias presenciales de Trading, Real Estate y Empresarismo dirigidos por Agront bajo el nombre de OneDay Mastermind Miami, OneDay Mastermind Puerto Rico y, próximamente, OneDay Mastermind México. Entre los cursos más populares en el liderazgo de este empresario también destaca Carte Blanche (Carta Blanca, en español).

Hoy, Agront se prepara para ser uno de los protagonistas en eventos de la talla de The 1 % Conference, inspirados en ser parte de una comunidad auténtica.

‘Freedom is the ultimate luxury’, recita el eslogan de JetTrades con una interpretación clara, en palabras de Agront: “el verdadero lujo no es el material, sino aquel que nos permite ser quienes verdaderamente deseamos”.

Sin embargo, detrás de toda historia de éxito existe una ruta recorrida entre desafíos, altibajos de suerte y fortuna. Si bien Chris Agront creció en medio de una familia que impulsó su formación intelectual desde los primeros años, el empresario multimillonario tuvo que poner a prueba su inteligencia emocional y profesional. Durante sus años jóvenes, la mente privilegiada de un joven Agront le permitió superar y transformarse en una visión adulta constituida por grandes ambiciones empresariales.

No del todo satisfecho con sus estudios superiores y universitarios, Agront se desarrolló profesionalmente en campos como: agente de seguros, la reparación de teléfonos celulares, redes de mercadeo y como productor de conciertos musicales, entre otras iniciativas de negocios.

Sin embargo, en su espíritu y corazón persistió la sed de una vida con suficiente libertad financiera para alcanzar un máximo desarrollo como ser humano, ser dueño de su tiempo y tener la posibilidad de cumplir una misión de vida con impacto colectivo.

La confianza de Chris Agront le permitió recorrer un camino acertado con rostro de éxito empresarial, donde no importa el número de caídas sino el poder para levantarse, “porque mientras estás en tu camino hacia el éxito, cada fracaso es sólo una inversión en tu camino por conseguir la mejor versión de ti”, expresa el empresario multimillonario. +

Para iniciar tu experiencia de transformación en OneDay Mastermind México visita jettrades.net o contacta a Rebecca Smith en [email protected]