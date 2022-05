Desarrollo de habilidades, común denominador en las compañías más exitosas del mundo

Hoy, atesorar la productividad y la creatividad sin límites geográficos es, sin lugar a duda, una virtud que ofrece la era digital. Gestionar nuestras actividades desde cualquier región del mundo a través de un dispositivo móvil permite a los equipos de trabajo sentirse mucho mejor integrados, en equilibrio con las actividades profesionales y el tiempo disponible para atender las necesidades personales.

Consciente de esta revolución en los esquemas de trabajo, la compañía líder en soluciones de recursos humanos adaptativas, Cornerstone onDemand, publicó el estudio de investigación global Thriving in the Global Skills Shortage: Your Path Through the Wilderness, enfocado en tendencias organizacionales y desarrollo de habilidades profesionales.

El informe encontró que casi la mitad de los empleadores sitúan a las habilidades y la escasez de talento entre sus tres preocupaciones más urgentes en los próximos tres años e identificaron una fuerte correlación positiva entre el desempeño general del negocio, calidad del nuevo apoyo a habilidades y oportunidades de desarrollo que se ofrecen a los empleados.

La encuesta de investigación global de dos partes midió las opiniones de 1,800 empleados y más de 800 líderes empresariales en América del Norte (Incluyendo México), Europa y Asia Pacífico. De manera similar a las preguntas formuladas en el estudio de 2020, la última encuesta comparó cómo cada grupo percibió la inversión continua de sus organizaciones en iniciativas de habilidades, su capacidad para influir en el talento y los resultados comerciales, y qué tan bien respondieron a la pandemia.

De acuerdo con el estudio, si bien la confianza de los empleadores en su capacidad para comprender y satisfacer sus necesidades aumentó en el informe reciente, la confianza de los empleados en realidad disminuyó en cinco puntos con solo el 55% de los empleados que dijeron que el desarrollo de habilidades de su organización era una prioridad.

“La última investigación realizada por Cornerstone People Research Lab demuestra cómo las organizaciones y su gente continúan viendo el desarrollo de habilidades como una parte cada vez más importante para navegar con éxito su futuro compartido”, dijo Himanshu Palsule, director ejecutivo de Cornerstone onDemand.

“Desafortunadamente, sigue habiendo una brecha cada vez mayor entre cómo las organizaciones ven su capacidad para cumplir con el desarrollo de habilidades y cómo los empleados lo experimentan.

Es por eso que Cornerstone onDemand continúa acelerando el aprendizaje y la innovación de talentos en la intersección de la tecnología, los datos y la experiencia de las personas. Nuestro objetivo es permitir que nuestros clientes diseñen y conecten mejor sus programas de aprendizaje y capacitación con las necesidades de las personas y los poderosos resultados comerciales”.

Habilidades y necesidades post-pandemia

En muchos casos, la pandemia exacerbó o aceleró problemas que ya limitaban la capacidad organizacional para adaptarse y cambiar. La escasez de talento a largo plazo y los nuevos desafíos -como el rápido ritmo de la transformación digital- se imponen y amenazan la capacidad de muchas organizaciones para ejecutar, crecer e innovar.

La información publicada por Cornerstone onDemand señala que los hallazgos clave incluyen:

Los equipos de trabajo no están completamente alineados con el enfoque de habilidades actual. Continúa existiendo una brecha significativa en la confianza en las habilidades entre empleadores y empleados en lo que respecta a la confianza en la capacidad actual de su organización para ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades. Esta brecha no solo persiste desde el año 2020, sino que, en promedio, se amplió.

Los empleados no confían en que sus empresas prioricen las habilidades en el futuro. La investigación reveló que solo el 55% de los empleados confían en la futura priorización de nuevas oportunidades de habilidades para ellos por parte de su organización.

La brecha de confianza en las habilidades se redujo o se amplió según la solidez de la organización. Las organizaciones de alto rendimiento (HPO) tenían una brecha mucho menor entre empleados y empleadores. Los HPO no solo priorizaron el desarrollo de habilidades a un nivel mucho más alto que sus pares, sino que sus empleados también estuvieron de acuerdo con ellos, con solo un 11 % de diferencia entre la percepción del empleador y la del empleado. Mientras tanto, las Rezagadas (organizaciones de bajo rendimiento) no solo calificaron su priorización del desarrollo de habilidades mucho más bajo, sino que menos del 20 % de los empleados de esas organizaciones también acordaron que el desarrollo de habilidades es un objetivo importante: una brecha del 42 %.

Ante un panorama de esta dimensión, Cornerstone onDemand señala que, para reducir la brecha de confianza en las habilidades y abordar la incertidumbre, las organizaciones pueden tomar las siguientes acciones:

Predecir las habilidades futuras que necesitará la organización e identificar posibles brechas de habilidades.

Integrar tecnología de habilidades inteligentes en otras herramientas de desarrollo profesional que la organización ya está usando o debería usar.

Fomentar una cultura de aprendizaje que priorice el desarrollo de habilidades y capacite al personal.

Crear estrategias y entregar contenido de aprendizaje más relevante, moderno y personalizado.

Adoptar una mentalidad de contratación interna para fomentar el desarrollo de habilidades y crecimiento profesional

“Para preparar a su fuerza laboral para el futuro, las organizaciones necesitan adoptar un enfoque de aprendizaje y talento basado en las habilidades, identificando qué brechas de habilidades existen, qué habilidades se necesitarán en el futuro y un camino relevante y atractivo que permita a su gente desarrollar esas habilidades de manera efectiva”, comenta César Ortuño, Vicepresidente para México y Latinoamérica de Cornerstone onDemand.

“Eso es exactamente lo que hacemos en Cornerstone onDemand. Construimos nuestras soluciones con tecnología de habilidades en el centro para ayudar a nuestros clientes a crear experiencias de personas totalmente conectadas donde las habilidades son un lenguaje común de desarrollo y éxito profesional”, concluyó.

Conoce más sobre el estudio publicado por Cornerstone onDemand en: https://www.cornerstoneondemand.com/mx/resources/article/Cornerstone-people-research-lab-thriving-global-skills-shortage-mx-ebook/