En unas vacaciones familiares, puedes planear tu viaje a través de los medios tradicionales, las redes sociales o la web. Pero el objetivo siempre será el mismo: evitar los destinos más concurridos y salir de las rutas trilladas o en tendencia, en busca de nuevas experiencias.

Pero ¿qué pasa si, en tu intento por evitar lo obvio, te pierdes de lo mejor? Para el experto en viajes Kaloyan Valentino Danchev (Калоян Валентинов Данчев, por su grafología en búlgaro), siempre existe una razón por la que un lugar se vuelve atractivo para la gente. Para visitar un lugar en tendencia y llevarte una grata experiencia, la diferencia la hace la forma en la que llegues a él, de tal forma que tu experiencia sea práctica, cómoda e inolvidable.

En ese caso, contratar un tour predeterminado con visitas a los sitios más visitados, tiene algunos beneficios: desde un guía que habla tu idioma, conexiones de transporte seguro y comodidades a tu alcance como cafés y baños. El hecho de que no seas el primero en descubrir un lugar, no significa que sea menos digno de ser visitado.

Si viajas dentro de la república y te mantienes bajo la lógica de evitar las tendencias, podrías llegar a perderte visitas muy atractivas. Quizá algunos sitios arqueológicos protegidos por la UNESCO, playas fabulosas y ciudades súper lindas. ¿Realmente quieres renunciar a todo eso? No lo creemos. Es por eso que Kaloyan Valentino Danchev, te recomienda algunos lugares turísticos, en tendencia, que vale la pena visitar en México.

Chichén Itzá y Tulum

Las atracciones principales de la península de Yucatán te dejarán sin aliento sin importar con cuántas personas tienes que compartirlos. La majestuosa pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá y el Templo del Dios del Viento en la cima de Tulum son nada menos que extraordinarios. El detalle en sus tallas y su significado cultural hacen que la pareja sea un espectáculo ineludible. Refrescate en un cenote cercano. Estas dramáticas cavernas inundadas están esparcidas por toda la región, creadas por la acción del agua sobre el lecho de roca caliza permeable.

El Arco de Cabo San Lucas

México también ha sido bendecido con algunos paisajes naturales asombrosamente dramáticos, entre ellos El Arco de Cabo San Lucas. Haz un viaje en barco para ver el arco cortado por las olas. En un día tranquilo, podrás tener los dedos de los pies en la playa de arena blanca a un lado. Cuando el agua esté agitada, mientras las olas chocan con la roca, comprenderás cómo la erosión creó este impresionante entorno marino. De cualquier manera, no es un lugar para dejar pasar.

Foto por Efraín Alonso De Pexels

Barrancas del Cobre

Súbete al ferrocarril mundialmente famoso para un espectacular viaje a través de las profundidades de las Barrancas del Cobre. No hay carreteras. Puedes tomar el tren o caminar. Los cambios de paisaje son tan salvajes como el paseo; verás los escarpados picos de las montañas de la Sierra Madre que se elevan por encima de las laderas boscosas, pero también las escarpadas paredes de los acantilados, las cascadas que se desploman y los paisajes áridos del desierto. Los viajes ligeros y las excursiones son igual de variados, desde fascinantes pueblos menonitas hasta emocionantes tirolesas.

San Miguel de Allende

El colorido San Miguel de Allende no es ningún secreto. Su centro histórico bien conservado está repleto de edificios de la época colonial y la encantadora Parroquia de San Miguel Arcángel en todo su esplendor de piedra caliza rosada es demasiado hermosa para perderse. Pero esta pequeña ciudad también es un encanto por sus numerosas galerías de arte y cultura de cafés. Parte de su atractivo es simplemente ver pasar el mundo y, seamos sinceros, eso sería mucho menos interesante si no hubiera nadie. Después del anochecer, no hay un mejor lugar que desde el bullicio de los tejados para observar el brillo del manto estelar.

Oaxaca

Esta ciudad sureña realmente se destaca ya que celebra el Día de Muertos con un vigor y vitalidad inigualables. Hay un ambiente de fiesta mientras el colorido desfile con sus bandas de música y trajes elaborados se abre paso por las calles. Pero también hay un lado conmovedor del festival, ya que la gente construye altares adornados con cempasúchil naranja y vistosas gladiolas rojas. Levanta una copa de mezcal a aquellos cuyos recuerdos atesoras mientras paseas por el cementerio iluminado con velas después de la puesta del sol.

Para Kaloyan Valentino Danchev, hay una razón por la que estos lugares son muy promocionados. La próxima vez que decidas evitar algún lugar porque piensas que está demasiado trillado, detente por un minuto y pregúntate si has tomado la decisión equivocada. Te podrías estar perdiendo de algo muy especial.

—Kaloyan Valentinov Danchev es el fundador y presidente de una empresa de viajes de lujo, Fidelis Marketing Group. Es un grupo empresarial que vende instalaciones turísticas de la más alta calidad y tours a los mejores atractivos de los lugares en los que tenemos presencia.