Conoce el futuro de los pagos en México: Kueski Pay

Todos merecemos darnos un regalito de vez en cuando. Comprarnos esos tenis nuevos, una chamarra, un vestido o hasta un traje de baño para las próximas vacaciones. Pero muchas veces no podemos comprar en línea al no tener tarjeta de crédito o débito. O preferimos no usarla porque los intereses de los bancos son muy altos.[SAG1] Si quieres una nueva forma de hacer tus compras, el futuro de los pagos ya llegó y es Kueski Pay.

Con el crecimiento acelerado del comercio electrónico que se ha vivido en los últimos dos años surgen grandes oportunidades para los negocios online. Una clave de este boom es y será el poder facilitar la forma en que los consumidores digitales hacen sus compras. El proceso tiene que ser ágil y accesible para la mayor cantidad posible de personas.

Kueski Pay te permite adquirir tus productos y pagarlos después, incluyendo playeras, mochilas, lentes, bolsas y calzado en los miles de comercios afiliados. Siempre con la ventaja de disfrutar en el momento de tus compras y liquidarlas después en pagos quincenales sin intereses.

Por eso Kueski Pay es una alternativa perfecta para los que quieren comprar en línea. Hace obsoleta la necesidad de tener servicios bancarios para el shopping que tanto nos gusta.

La forma de aprovechar este producto financiero es muy sencilla. Solo tienes que entrar a una de las tiendas que encuentras en el directorio de su sitio web y al momento de pagar tus compras escoges como opción Kueski Pay. Imagínate que quieres unos tenis negros tipo skateboarder. Con un par de clics los escoges y podrás pagarlos en quincenas.

Y para los aficionados a la marca de calzado Vans hay buenas noticias, ya que su sitio online ahora ofrece la opción de pagar tus compras usando Kueski Pay. Los seguidores de la icónica tienda de tenis podrán adquirir el modelo de su preferencia y pagarlos después, desde el clásico Old Skool y el Sk8-Hi hasta los tradicionales Slip-on.

Gracias a esta alianza entre Kueski Pay y Vans que comenzó el pasado diciembre ya no hay pretextos para estrenar una bolsa, pantalón o gorra. La marca, reconocida por su calzado especializado en deportes como skateboarding, surf y BMX, goza del prestigio de tener muchos fans por la tecnología aplicada a sus productos y el estilo característico de los tenis.

Vans también ha incursionado con éxito en nuevas creaciones para diferentes necesidades. Por ejemplo, su línea MTE (Made for the Elements) es para climas extremos, mientras que sus colaboraciones con artistas y marcas como Los Simpsons, Bob Esponja y recientemente Crayola, son para quienes disfrutan diseños exclusivos y fuera de lo común.

Kueski Pay siempre tiene promociones y beneficios exclusivos para sus usuarios por lo que tendrás la oportunidad de darte tus gustos a precios especiales. Así de fácil. Sin necesidad de una tarjeta de crédito, sin intereses, sin bancos y sin pagos iniciales. Son las finanzas del futuro.