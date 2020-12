Esta página te recomienda el regalo perfecto para hombre

¿Alguna vez has batallado para saber qué regalarle a un hombre? Ya sea que año con año te vas agotando las opciones cliché como la cartera, el reloj, el sweater, o que simplemente no sabes qué le puede gustar, o no sabes qué está de moda. Seguramente has tenido que recurrir a algún amigo, familiar, o vecino de dicho hombre, con el típico “¿qué le podré regalar?” para tratar de facilitar la búsqueda.

Pero si estás pensando que este problema sólo existe entre mujeres, ¡te equivocas! Los mismos hombres batallan para saber qué regalarse entre sí, o incluso con qué regalarse a ellos mismos cuando llega el tan esperado aguinaldo.

De acuerdo con el portal, 58% de su audiencia es hombre, posicionándose como una divertida página que se dedica a navegar entre miles de productos y opciones en internet para recomendar los mejores regalos en México.

Uno de los mensajes principales de la marca es “que elegir regalos para hombre no debería de ser complicado”.

El sitio www.regalosparahombre.mx ha capturado la atención de muchos hombres y mujeres por igual, gracias a este lema que inspira una actitud relajada, misma que se refleja también en humor negro y mala ortografía, una estrategia comercial que busca reducir el estrés y mejorar la experiencia de encontrar el regalo ideal para cualquier hombre.

Crédito: cortesía regalosparahombre.mx

La idea de regalosparahombre.mx nació hace escasos 3 meses, pero desde su primer mes de lanzamiento, ya registraba casi 30,000 visitas a su página principal.

“Hoy se ha convertido en una misión muy divertida, pero empecé el proyecto por un tema de aprendizaje y crecimiento personal. La idea era aprender a hacer páginas de internet (lo cual hice a través de tutoriales en Youtube), y a desarrollar estrategias de marketing digital, pero al poco tiempo de publicar el sitio, me di cuenta que en verdad existía una necesidad allá afuera”, comentan los administradores del sitio.

La búsqueda de regalos no es sencilla, especialmente tomando en cuenta que hay muchos gustos e intereses diferentes. Por esta razón, la página contiene una sección de novedades, regalo del mes, y lo más importante: 8 categorías que intentan clasificar estos diferentes intereses. Las categorías de regalos son: tecnología, deportes, moda, hogar, gourmet, libros, geek, y misceláneo.

Lo más atractivo de esta página es que, al menos por ahora, no es una tienda de comercio electrónico, es decir, no vende absolutamente nada de los productos recomendados, aunque no se descarta que esta pueda ser una opción para el futuro.

A corto plazo, el proyecto planea continuar dando las mejores recomendaciones de regalos para hombre y abrir un canal de YouTube para hacer reseñas.

Si aún no encuentras ese detalle ideal para estas fechas de celebración y regalos, y buscas ideas e inspiración de productos originales y memorables, te recomendamos regalosparahombre.mx en Instagram que, en el sentido del humor utiliza datos falsos para que, si no logras encontrar ese regalo perfecto, encuentres una risa en el proceso.