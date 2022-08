¿Falta de espacio? La respuesta es una mini-bodega bajo el concepto ‘self storage’

Hoy en día, en México, encontramos casos similares de falta de espacio: el matrimonio que ya no puede seguir conservando libros, bicicletas y otros objetos imprescindibles en su hogar; la empresa que está creciendo y no tiene dónde guardar su archivo muerto, material publicitario, mobiliario, etc. De ahí que surja la necesidad de un lugar flexible en tamaño y facilidad de contratación, y la respuesta es una mini-bodega bajo el concepto de self storage o auto almacenaje.

Estas bodegas son un gran acompañamiento ante las nuevas tendencias urbanas y comerciales, habilitando extensiones de espacio para las personas y empresas. Mediante un servicio “hágalo usted mismo”, permite rentar espacios de distintos tamaños y así poder guardar diferentes tipos de bienes, siempre y cuando no sean ilícitos, inflamables o tóxicos. Dentro de los grandes beneficios están instalaciones seguras donde solamente el cliente y sus autorizados tendrán libre acceso a sus espacios rentados.

“Nuestras mini-bodegas se adaptan al estilo de vida actual, ofreciendo de forma práctica y segura, una extensión de la casa y oficina”, comenta Felipe Castañeda, responsable de Operaciones Estratégicas en Fibra Storage, fideicomiso al que pertenecen las marcas U-Storage y Guardabox. Estas marcas tienen la mayor presencia en México, y cuentan con instalaciones de primer nivel, seguridad 24 horas y están ubicadas dentro de puntos estratégicos alrededor del país.

Con bodegas desde 1m2 y contratos mensuales, es muy fácil responder a quienes buscan extender el espacio de su vivienda y guardar cosas que no necesitan en todo momento tales como menajes, artículos de temporada, muebles, colecciones, ropa, entre otros.

Crédito: cortesía de U-Storage.

Por otro lado, las empresas necesitan reinventarse para responder a las necesidades cambiantes de sus consumidores, quienes se están acostumbrando a nuevos conceptos de entregas rápidas, incluso hasta el mismo día. Esto pone una presión muy importante en la operación y cadenas de distribución y transferencia de cualquier tipo de empresa independientemente de su tamaño.

Por estos motivos, mediante ubicaciones en avenidas principales y corredores importantes, las mini-bodegas acercan a los negocios con sus consumidores finales resolviendo necesidades de logística de última milla a mayor velocidad y menor costo. Esta alternativa de espacio hace que las mini-bodegas como U-Storage y Guardabox, se conviertan en un poderoso aliado en la transición de la vida de personas y negocios.