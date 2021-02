FamilyGuard®: la desinfección de ambientes nunca fue tan sencilla

La nueva normalidad trajo hábitos que, hasta hace un año, no estaban en el radar ni de las personas ni de los negocios. Uno de ellos es el proceso de desinfección previa al ingreso a un establecimiento, a un supermercado e incluso al propio hogar.

La forma más común de este requisito es la limpieza de manos, sin embargo, no es la única.

Un ejemplo claro se puede apreciar en los restaurantes que han reabierto sus puertas: los negocios utilizan desinfectantes de forma frecuente para superficies como: mesas, pisos y el ambiente en general, en búsqueda de ofrecer un espacio libre de riesgos para sus clientes.

En el corredor Roma-Condesa buena parte de los restaurantes han encontrado en FamilyGuard® un gran aliado para la protección de sus clientes, pues se trata de un producto certificado y de fácil aplicación para evitar la propagación de la Covid-19.

FamilyGuard® es la marca de desinfección de la firma SC Johnson, y fue creado para eliminar el 99% de virus, bacterias y hongos –incluyendo hasta el virus que puede causar COVID-19 (SARS CoV-2). – en las áreas de constante tránsito de personas o superficies de mayor uso en el hogar.

Sin embargo, uso de este desinfectante se extendió durante la pandemia y fue rápidamente adoptado en lugares de alta concurrencia, como restaurantes y locales comerciales, por lo que se ha convertido en un arma popular contra la Covid-19 en uno de los epicentros restauranteros del país.

Tras una cascada de estudios relacionados con el nuevo virus, hoy se sabe que el SARS-CoV-2, agente causante del coronavirus, puede vivir en diferentes tipos de superficies por hasta 72 horas, siendo el plástico y el metal en donde sobrevive el virus por mayor tiempo (The New England Journal of Medicine).

De ahí los llamados que han hecho instituciones como la Secretaria de Salud de México y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan mantener desinfectadas las áreas de uso constante para disminuir considerablemente el riesgo de contagio por Covid-19.

No se deje al alcance de los niños.

EFECTIVIDAD EXTENDIDA

Además de combatir el coronavirus, FamilyGuard® elimina el rotavirus, que es causante de diarrea grave en niños menores de 5 años e infecciones gastrointestinales en adultos, así como la influenza AH1N1, que afecta pulmones, nariz y garganta.

Entre las bacterias que destruye, se encuentran: Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes y Escherichia coli, que en los peores casos se relacionan con severas infecciones en el tracto digestivo de las personas.

Este producto de desinfección cumple con la doble función de neutralizar los malos olores en el hogar y los negocios. Sus diferentes presentaciones incluyen una importante gama de fragancias: aroma floral, frescura campestre, frescura marina, lavanda y fragancia cítrica, mismas que ofrecen una sensación de limpieza, frescura y pulcritud en el ambiente.

FamilyGuard cuenta con presentaciones de aerosol de 55 mL ‘To Go’ (para llevar a todos lados), de 275 mL y de 400 mL que mantienen el ambiente y las superficies de la casa y locales comerciales libres de patógenos.

En el hogar, los aerosoles pueden ser utilizados en artículos y áreas de uso constante, como zapatos, contenedores de basura, sofás, cortinas, clósets, barras de cocina, interiores de automóviles, entornos cerrados y, desde luego, en las habitaciones de pacientes que han contraído el virus.

Asimismo, cuenta con una presentación en gel de 710 mL para el inodoro, la cual, además de desinfectar, disuelve efectivamente el sarro y elimina manchas en el sanitario.

También se pueden encontrar versiones líquidas en presentaciones de 500 mL en bolsa de plástico, y otra más de 650 mL, en botella con atomizador, para multisuperficies como mesas, bañeras, lavabos, encimeras, tocadores, acero inoxidable, accesorios cromados y otras superficies no porosas.

Cabe destacar que los productos desinfectantes FamilyGuard®, tienen alta disponibilidad en establecimientos del país (supermercados farmacias, e-commerce, principalmente), como una protección que en estos tiempos, no te puede faltar en esta nueva realidad que nos exige tener un hábito repetido de desinfección.