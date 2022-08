La hamburguesa favorita de California llega a México

Si algo caracteriza a Fatburguer es que sabe hacer hamburguesas generosas que suelen ganar el cariño de sus clientes rápidamente. Desde su fundación en 1947 en la Ciudad de Los Ángeles California, la cadena fue creada con la intención de ofrecer una receta casera, de excelente calidad y de gran tamaño de este tradicional platillo norteamericano, algo que por fin podremos experimentar en México de la mano del grupo restaurantero Red Rombo.

La primera sucursal de esta cadena en la Ciudad de México abrirá sus puertas este 18 de agosto y estará ubicada en Insurgentes Sur 1066, en la colonia Insurgentes San Borja, un lugar ideal para recibir a todos los expertos, curiosos y entusiastas de las hamburguesas en el país, quienes podrán disfrutar de un sabor de hamburguesa de alta calidad y con gran tradición.

Foto: Cortesía de Fatburguer.



Aunque la especialidad de Fatburguer son las hamburguesas de gran tamaño, desde hace tiempo ha generado un menú para las personas que se cuidan, por lo que también ofrece su famosa skinny burguer, que sustituye el pan por lechuga, además de una versión de pavo y pan integral denominada turkey burguer.

Para garantizar, además del tamaño, la calidad de este platillo estelar, la cadena importará todos los insumos y equipos de cocina, directamente de Estados Unidos, además de que hará capacitación especial a su personal y dará seguimiento a cada proceso.

“Llevar como slogan the last great hamburger stand para nosotros significa continuar y expandir un legado de grandeza que no sólo tiene que ver con el tamaño, el increíble sabor de nuestras recetas o la incomparable calidad de nuestros insumos, sino con conquistar el paladar y la preferencia de todos los amantes de las hamburguesas”, indica Mauricio Aldana CMO de Fatburguer.

Los planes de la exitosa cadena californiana incluyen la apertura a futuro de una segunda sucursal en la Ciudad de México y posteriormente expandirse en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Al ser una cadena franquiciable con exclusividad de marca, Fatburguer tiene planes de llegar a más lugares del país en los siguientes años.

Indudablemente la llegada de un lugar con mucha tradición, que conserva el ADN de la hamburguesa clásica de California, dará mucho de qué hablar entre los conocedores y seguidores de uno de los platillos más populares del mundo.

Foto: Cortesía de Fatburguer.