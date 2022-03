GBM Wealth Management: la inteligencia para generar inversiones diversificadas

Los mercados financieros están inherentemente expuestos a factores de riesgo. En un contexto como el actual, los mercados de valores aún mantienen incertidumbre en torno al vigor de la recuperación y las perspectivas económicas luego de una larga crisis sanitaria.

GBM, que ha construido una posición sin precedente en el mercado bursátil mexicano y tiene más de 30 años de experiencia, resalta que en momentos de incertidumbre como éste, es importante diversificar y tener varios activos financieros en lugar de concentrar toda la inversión en uno. Lo anterior permite disminuir el riesgo que representa colocar todas las inversiones en una economía volátil y ayuda a aprovechar los avances en distintos sectores.

Juan Carlos Herrera, Chief of Wealth Management de GBM, señala que al momento de invertir en el mercado bursátil se debe diversificar en inversiones que tengan una baja correlación, o, dicho de otra forma, que no se muevan juntas. Y recuerda la clave fundamental en inversiones: riesgo y rendimiento van de la mano: “Si una inversión ofrece riesgos bajos, el rendimiento esperado será bajo. Por otro lado, si el inversionista tiene una mayor tolerancia al riesgo, es probable que los rendimientos que obtenga sean superiores”, explica en entrevista.

Para el experto financiero, la diversificación da la oportunidad de invertir en activos diferentes y variados que no afecten el portafolio de inversiones simultáneamente.

Un inversionista que tenga un portafolio diversificado puede estar tranquilo, pues sus inversiones rendirán frutos en el largo plazo, no obstante la volatilidad del mercado. En cambio, un inversionista que concentre sus inversiones en un solo activo, tendrá una situación mucho más complicada, ya que dependerá al 100% del desempeño de una sola herramienta. Ahí la importancia de tener distintos pilares que sostengan las inversiones y no depender de uno solo.

Invierte a tu manera

De acuerdo con Juan Carlos Herrera, la evidencia empírica indica que el 97% de los inversionistas profesionales y no profesionales no tienen rendimientos por encima del mercado. Este dato, agrega, muestra que para aumentar las probabilidades de éxito se debe diversificar lo más posible, que es lo que ofrece GBM a diferencia de otras instituciones, y no tratar de desviar el rendimiento de lo que ya se consigue en el mercado. Es decir, el objetivo es replicar el mercado de la manera más eficiente y a menor costo con mejores resultados que el promedio de los inversionistas.

Además, comparte, un inversionista siempre debe preguntarse: ¿puedo diversificar más este riesgo o no? Y si la respuesta es afirmativa, entonces debe hacerlo, para así reducir su probabilidad de fracasar o de no alcanzar rendimientos positivos en el largo plazo.

GBM ha desarrollado Wealth Management, que, de acuerdo con la casa de bolsa 100% mexicana, es la única herramienta en el mercado que crea portafolios personalizados para diversificar las inversiones. Está basado en la evidencia empírica que refleja que la diversificación de inversiones genera mayor probabilidad de ganancia a lo largo del tiempo.

Esta herramienta de inversión, disponible dentro de la aplicación de GBM, crea un portafolio de inversiones diversificadas personalizado, a través de un cuestionario que permite conocer el objetivo del usuario, así como su aversión al riesgo y el horizonte de tiempo de su inversión.

“Hacemos la gestión del portafolio óptimo para cualquier meta que tengan los inversionistas. Después de que se perfilan, les hacemos un par de preguntas vía digital para conocerlos más. Y, a partir de esas respuestas, les asignamos un portafolio totalmente personalizado llamado Global Market Portfolio; nadie más está haciendo eso”, comparte Juan Carlos Herrera.

GBM ofrece a sus clientes asesoría financiera a través de cuatro plataformas: GBM Wealth Management para usuarios digitales, GBM Premium con un asesor personalizado e inversiones a partir de un millón de pesos, GBM Private que es para inversionistas a partir de 20 millones de pesos y GBM Institucional.

Para conocer más, acércate al equipo de asesores y profesionales de GBM, quienes te mostrarán las herramientas específicas para tu ahorro, inversión a largo plazo o trading para hacer tu dinero más inteligente.

