Gobe The First: la agencia que trasciende las fronteras de las relaciones públicas

No gana el mejor, gana el más conocido. Bajo esta premisa es que Gobe The First se ha posicionado como un vehículo para todo aquel que requiere expandir su marca personal de manera exponencial y un posicionamiento a niveles globales.

“Un líder o especialista que construye una marca personal se vuelve una figura de autoridad”, considera la agencia.

Gobe The First ofrece potenciar la trayectoria profesional y figura de sus clientes. La agencia busca que los líderes en cada una de sus áreas marquen una presencia que los ponga en primer lugar.

“Creamos un prestigio”, explica la agencia. “Somos una gran familia, para nosotros el conservar a nuestros clientes y superar sus expectativas ha sido un valor agregado”.

Gobe The First está iniciando una etapa con alianzas estratégicas que promete su consolidación. “Hemos trabajado mucho para lograrlo, hoy estamos parados en el punto de crecer a pasos agigantados”, compartió.

Carolina Del Ángel es su fundadora y directora de relaciones públicas y del área comercial. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito empresarial y con 8 años siendo master en posicionamiento de imagen pública de líderes empresarios y profesionales en diversos rubros.

Ha catapultado a su agencia llevándola a un crecimiento exponencial año con año, ubicándola en la élite de la industria. Es creadora, creativa. Su motor principal es servir con ética, respeto y lealtad.

Este es el anuario de líderes Gobe The First 2024:

Humberto Rojas

Contador Público por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una maestría en Administración de empresas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo.

Con más de 19 años de trayectoria en auditoría y consultoría financiera, ha acumulado amplia experiencia en diversos proyectos, como lo es la implementación de IFRS y USGAAP, las soluciones de transformación financiera, la auditoría de estados financieros y los proyectos que requieren análisis contable en IFRS, USGAAP y MFRS, actividades que ha realizado en distintos países de Centroamérica y Sudamérica,además de México. Actualmente, es socio líder de Asesoría financiera de Mazars en México.

Luis Arandía

Ingeniero Industrial del IPN, he desarrollado una sólida trayectoria emprendedora y de liderazgo. Fundó el primer punto de venta de pizzas cónicas en el país y participó en AIESEC y ROTARACT.

Como Presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, impulsó proyectos innovadores y la Ley del Emprendedor en el Estado de México. Cofundador de SPORAH, reconocida por su enfoque en la economía azul. Dirigió el área de Inteligencia Empresarial en la Aceleradora de Negocios del IPN.

Actualmente, como Presidente de Grupo Arandia y accionista de Practi Bite, proyecto ganador de Shark Tank México, sigue comprometido con la innovación y el impacto social. Miembro de GenM y Kybernus, trabaja para el desarrollo político, social y empresarial de México.

Anabelle Bello

Es experta en Derecho Fiscal con estudios en Derecho Empresarial (UDLAP), Derecho Tributario (ITAM) y gobierno corporativo (IPADE). Ha trabajado en sectores energético, hospitalidad, publicidad y bienes raíces.

Destacada miembro de consejos de gobierno corporativo, su enfoque en bienes raíces es notable. Recientemente, fue nombrada Doctora Honoris Causa por su impacto en la sociedad. Además, ha inspirado a sus hijos en el emprendimiento. Su compromiso con la excelencia y su capacidad para equilibrar su vida profesional y personal la hacen digna de admiración.

Arath Galvan, Rodrigo Loeza y Angel Baez

En 2018, lanzaron Prepa IN, una iniciativa transformadora que ofrece una solución educativa 100% en línea para más de 35 millones de mexicanos que dejaron inconclusos sus estudios de preparatoria.

A través de una plataforma accesible desde cualquier celular, Prepa IN permite a los estudiantes obtener su certificado oficial de preparatoria en solo 4 meses, democratizando la educación y ofreciéndola a un costo accesible.

Actualmente, este proyecto no solo ha beneficiado a más de 14,000 estudiantes en México y Estados Unidos, sino que también ha establecido alianzas con más de 40 empresas y gobiernos para brindar becas que apoyan el crecimiento académico y la mejora de la calidad de vida.

Las historias de éxito de quienes han retomado sus estudios son testimonio del impacto económico, social y emocional que Prepa IN está logrando, proporcionando nuevas oportunidades y un futuro prometedor para individuos que, por circunstancias económicas, habían abandonado su educación y hoy se encuentran en el sector laboral. La misión de Prepa IN es clara: ofrecer una segunda oportunidad para aquellos que buscan transformar sus vidas a través de la educación.

Ana Michelle Esterrich

Con 25 años como alta ejecutiva en el mundo corporativo, donde lideró miles de personas en lugares como Puerto Rico, Estados Unidos, El Caribe y México, hoy es Master Coach en diversas especialidades (organizacional, vida y salud, y neurolingüística).

Está enfocada en el desarrollo de líderes de empresas para transformar no solo la vida de los líderes, sino elevar el éxito de las empresas.

Scott Gary

Experto en Desarrollo Humano, se ha destacado como un profesional comprometido en ayudar y capacitar a personas en cuatro áreas: física, emocional, mental y Espiritual.

Su enfoque holístico abarca terapias personalizadas, grupales y empresariales, adaptadas para elevar el nivel de conciencia y promover la sanación emocional.

Se distingue por su dominio en una variedad de técnicas terapéuticas, con enfoques holísticos, programación neurolingüística, numerología y finanzas.

Scott nos recuerda la importancia de conectarnos con nosotros mismos y cultivar un equilibrio.

Alberto Cano:

Tiene más de 35 años de experiencia en auditoría y consultoría financiera. Ha trabajado en proyectos en México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, especializándose en IFRS, USGAAP y transformación financiera.

Ha auditado multinacionales bajo normas del PCAOB y es experto en modelaje financiero. Ha vivido en Cleveland, CDMX y Los Cabos. Actualmente, es socio internacional líder de Mercados y socio de Auditoría y Asesoría financiera de Mazars en México.

Leslie Lara

Arquitecta y diseñadora de interiores especializada en valuación inmobiliaria, CEO y fundadora de la firma LARQ Arquitectura y Diseño. Actualmente, establece una estrecha colaboración con marcas de alta gama a nivel nacional e internacional, contribuyendo activamente en la creación de proyectos que abarcan diversos ámbitos.

Jorge Cabrera y Jorge Alexis

Fundadores de ZAIAH, toman relevancia al redefinir el contexto de las inversiones por medio de flipping inmobiliario (comprar propiedades, remodelar y vender) un modelo de negocio en tendencia y con un propósito definido.

Cambiando el paradigma de las inversiones, ZAIAH asegura un instrumento con bajo riesgo y rendimiento atractivo en un corto plazo.

Diversificar tus inversiones con un modelo seguro y escalable, se ha vuelto tangible en un entorno en donde además contribuyes al desarrollo y crecimiento del país.

Karina Welsh

Karina Welsh es una Life Coach mexicana reconocida internacionalmente, especializada en Coaching Cuántico, Desarrollo Humano y PNL. Como directora de Mujeres Conferencistas con Propósito y fundadora de la Academia Cuántica 360°, utiliza un enfoque innovador basado en Física Cuántica y Manifestación Consciente para ayudar a las personas a alcanzar sus sueños desde un nivel elevado de consciencia.

Con más de 10 años de experiencia en dirección de negocios y un Master en Dirección Comercial y Marketing, ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el Premio Nacional de la Excelencia Profesional y el título honorífico de Doctora Honoris Causa por su destacada labor en el campo del Coaching Cuántico. Su libro “Convierte en Posible lo Imposible” detalla su Método de Neurotransformación Cuántica.

Raul Montemayor

Tiene más de 30 años de experiencia asesorando a empresas en México, trabajando con clientes de diversos tamaños y sectores. Ha participado en numerosos proyectos de adquisición de inversiones extranjeras y en la estructuración corporativa de nuevas empresas que abren filiales en México, incluyendo el registro IMMEX y la organización de equipos para manejar contabilidad, nómina y actividades aduaneras en todo el país.

Desde 2010, forma parte de Mazars, y en 2018 se unió al Comité Ejecutivo. En 2021, fue nombrado socio director de la firma, aportando una valiosa perspectiva internacional obtenida a través de colaboraciones con líderes de Estados Unidos y otros países. Su trayectoria demuestra un compromiso constante con el desarrollo empresarial y la inversión extranjera en México.

Pepe Sanz

En 2014, pese a su experiencia como director nacional de ventas, su emprendimiento fracasó. Esto lo llevó a descubrir que ser un líder comercial no es suficiente; se necesita un sistema de ventas predecible. Así creó un sistema con cuatro elementos clave: identificar al cliente rentable, atraerlo digitalmente, automatizar el proceso comercial y realizar seguimientos automatizados, lo que le permitió pasar de la bancarrota a liderar un equipo de 50 colaboradores. Ahora, su misión es ayudar a dueños de empresas a superar el estancamiento en ventas con este sistema.

