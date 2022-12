Green School Tulum, el primero de América, presente en la COP27

Es una realidad que el cuidado del planeta está en manos de todos los que habitamos en él. Selvazama, en donde se está desarrollando Green School Tulum –un proyecto educativo en el corazón de la selva maya– estuvo presente en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas 2022 (COP27), que tuvo lugar del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheikh, Egipto.

La COP27 –donde se reunieron cerca de un centenar de jefes de Estado, miembros de la ONU, CEOs, líderes mundiales, agencias de desarrollo y otros agentes de cambio– incluyó en su agenda de actividades la presentación de proyectos concentrados en soluciones globales y sostenibles, así como una serie de debates inspiradores con miras al futuro para abordar problemas concernientes a construcciones urbanas, equidad y sostenibilidad.

En el marco de estas actividades, la agencia especializada en planes de expansión The Visionist Advisers (TVA) participó en distintos paneles en representación de Rodolfo Rosas y Zamá Desarrollos, con el propósito de difundir la importante labor llevada a cabo en el Caribe mexicano con Selvazama y Green School Tulum.

Selvazama, en el corazón de Tulum, concentra innovación y desarrollo sustentable, y en él se están haciendo realidad proyectos de talla global como Green School Tulum. Ambos, majestuosos e innovadores, fueron presentados durante la COP27 por la agencia TVA con sede en París y Nueva York, a través de su CEO y fundadora Valeska Hernández, quien explicó la importancia del proyecto durante su participación en encuentros de importancia internacional.

Durante el panel The Global Redesign: the Intersection of Regenerative Agriculture, Community Creation and Storytelling, que tuvo lugar el 8 de noviembre, TVA destacó la importancia del proyecto educativo Green School Tulum en la formación de una comunidad con propósito y a través de un modelo de educación que integra a los estudiantes con su entorno.

“Green School Tulum, el primero de América, es el ejemplo perfecto de la redefinición de los esquemas tradicionales de la educación y también de adaptación para la transformación. La educación es sin duda una vía esencial para la formación de las próximas generaciones y Green School Tulum se convertirá en una importante base, especialmente por su ubicación en el corazón de Selvazama”, expuso Valeska Hernández en su participación.

Foto: Valeska Hernández, CEO y fundadora de la agencia TVA (tercera, de izquierda a derecha). Cortesía.

El 12 de noviembre, TVA participó en el panel de la organización Leaders on Purpose titulado Skills on Purpose: Reskilling the Workforce For Climate Jobs, donde Valeska explicó que Green School Tulum es un proyecto que vive dentro del mega desarrollo de Selvazama, el innovador complejo ecoturístico y residencial ubicado en la selva de Tulum, bajo el liderazgo del ingeniero Rodolfo Rosas y los socios visionarios que lo han acompañado desde el desarrollo de Aldea Zamá.

“Rodolfo es un empresario con propósito y ha sido pionero del desarrollo sustentable en la región mexicana. Se trata de la cuarta sede de esta escuela vanguardista y la primera en América, con el objetivo de expandir los resultados de las experiencias en Bali, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Este proyecto redefine la educación tradicional y será un lugar único para que los niños crezcan y estudien cerca de la naturaleza, centrándose en temas sensibles, que se han convertido en prioritarios”, compartió Valeska Hernández.

Foto: Ingeniero Rodolfo Rosas. Cortesía.

La agencia TVA ha sido reconocida por su experiencia de conceptualizar ideas de expansión con éxito. Con su método único del [RE]Concept, una propuesta innovadora que combina estrategia, branding & marketing, TVA se sumó al United Nations Global Compact (UNGC), la iniciativa de sustentabilidad corporativa más grande del mundo. A través de su participación en la COP27, Hernández refuerza su visión sobre la importancia de desarrollar soluciones para los “ciudadanos” en la planificación de las ciudades y no solo centrarse en el cambio estructural colectivo.

Iniciativas como Selvazama y la Green School Tulum buscan preservar la historia, la tradición y los valores de las comunidades permitiendo una reconexión con la naturaleza a través de un cambio verdadero.

La participación del grupo Selvazama en la COP27 en su alianza estratégica con TVA representa el lanzamiento internacional de este importante proyecto para México que tendrá un impacto positivo en toda la región, no solamente en el turismo, sino dejando su huella en las personas que quieren formar parte de una comunidad que se convertirá en agente de cambio, impulsando la integración social entre personas que comparten una misma filosofía de vida.

Selvazama construye en Tulum una comunidad noble, unida, consciente e innovadora para vivir en armonía con la naturaleza, respetando la cultura, las tradiciones locales y su entorno en la selva mexicana, una de las más ricas y diversas del país azteca.

Construido en el corazón de Selvazama y como parte de su compromiso por un cambio verdadero, Green School Tulum promueve la evolución consciente de la nueva generación de niños, niñas y adolescentes a través de técnicas de aprendizaje que integran componentes esenciales para el desarrollo social y la preservación del medio ambiente, de una manera innovadora presentada por primera vez en América. Es un proyecto importantísimo construido en bambú y otros materiales de bajo impacto, todos de origen local.

Foto: Oficinas Zamá Desarrollos. Cortesía.

Tras la participación de TVA en representación de Green School Tulum durante los distintos paneles y round tables, diversos inversionistas y organizaciones han mostrado su interés de unirse a esta iniciativa en un futuro cercano.

Selvazama es un sistema dinámico eco turístico sostenible que inspira a las personas y al planeta para regenerar el suelo y la salud del ecosistema, luchar contra la inequidad, y dejar la tierra, el agua y el clima en mejor estado para el futuro, siguiendo una filosofía que ha estado presente en las comunidades indígenas de la región por siglos.

Esta visión innovadora de una comunidad que busca trascender a nivel global nació de la mente del ingeniero Rodolfo Rosas y sus socios de Zamá Desarrollos. Rosas es uno de los emprendedores inmobiliarios más reconocidos de la Península de Yucatán, quien ha sido pionero del desarrollo sustentable en la región a través de su primera comunidad residencial de lujo, Aldea Zamá, y es una de las mentes detrás del majestuoso proyecto eco turístico y residencial en Tulum.

Con respecto a Selvazama, el ingeniero Rosas ha señalado la importancia de desarrollar proyectos con conciencia que permitan un mundo más equitativo, no sólo para el ser humano, sino para la naturaleza y que además representen una oportunidad para invertir en la zona.

Selvazama fue diseñado para no alterar los recursos naturales bajo ningún aspecto, basándose en los principios de las comunidades ancestrales mayas y a través de un profundo conocimiento del patrimonio y sus recursos, en aras de preservar la naturaleza de cara al porvenir.

El presidente y co-fundador de Zamá Desarrollos ha expresado que el diseño sustentable de Selvazama consiste en adaptar las construcciones a la naturaleza y no a la inversa, a través de espacios innovadores y abiertos. El proyecto ecoturístico y sustentable de Selvazama incluye, además de Green School Tulum, un corredor cultural ecológico, el Art Park, que permitirá conocer más de 100 especies botánicas, además de contar con un bosque de alimentos, vivero, jardines florales y humedales en una superficie de más de 150,000 m2.

Art Park es un espacio que reconoce la participación y permeabilidad de los valores de la cultura maya basado en tres pilares primordiales: la comunidad, la naturaleza y el conocimiento.

Foto: corredor cultural ecológico Art Park. Cortesía.

Como parte de los resultados y alcances de la estrategia de TVA durante la COP27, los proyectos liderados por Rodolfo Rosas y sus socios, Green School Tulum y Selvazama han sido invitados a participar en eventos a realizarse en el marco del World Economic Forum 2023, donde los principales líderes mundiales, los negocios, la sociedad civil y la academia se reunirán en Davos, Suiza, en enero de 2023.