Grupo Aries: nuestro propósito, fortalecer el patrimonio de las familias en México (Parte 1)

En este 2020 vivimos una nueva e intempestiva realidad sin precedentes en nuestra historia moderna, y en Grupo Aries uno de nuestros valores institucionales es la adaptación al cambio obedeciendo en todo momento, como empresa de dimensión social, a nuestras leyes gubernamentales tales como el Acuerdo publicado el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación por el Consejo de Salubridad General en México en el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la “epidemia” del Covid-19 generada por el nuevo coronavirus.

En consecuencia, nos vimos obligados a reestructurar y hacer cambios inmediatos en nuestra organización, garantizando a nuestros clientes e inversionistas ser siempre una Empresa Socialmente Responsable (ESR) y altamente rentable que fortalece su patrimonio con la más alta plusvalía.

Nos complace compartir que tenemos probado y documentado que nuestros clientes que continuaron realizando sus abonos sin morosidades, a pesar de la crisis financiera mundial 2008-2009, han tenido un Retorno de Inversión (ROI) de hasta un 500%, debido a nuestros importantes avances en la infraestructura de urbanización, amenidades y servicios, además de que ya gozan de la mejor calidad de vida por ser residentes o están construyendo la casa de sus sueños a través de nuestro equipo constructor con atractivas facilidades de pago en algunos de nuestros fraccionamientos ya concluidos y exitosamente vendidos.

Con esta valiosa experiencia, nos atrevimos a invitar a todos nuestros apreciados clientes de manera muy respetuosa, y en calidad de reflexión, —pese a las complejas circunstancias que vivimos de contingencia sanitaria e inestabilidad económica— a que realicen sus contractuales abonos de manera oportuna en tiempo y forma como una prioridad, ya que estos no constituyen un pago como tal, un costo, una renta o un pasivo. Por el contrario, es una inversión en un activo en el que su dinero crece con la más alta plusvalía objeto de nuestra misión institucional, porque “dinero que no se cuida y no se invierte de manera correcta se evapora y se pierde”. Indiscutiblemente, ahora más que nunca, debemos cuidar y proteger nuestro techo y patrimonio, así como el de nuestros seres queridos.

“Y todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, y para transformarnos en un país de primer mundo debemos transformarnos en ciudadanos de primer mundo” – Jorge Ojeda

Por fortuna, nuestra campaña de concientización tuvo una excelente aceptación por parte de nuestros clientes inversionistas y, paradójicamente, fue exitosa a pesar de los tiempos tan desafiantes que vivimos hoy en día, incrementando incluso nuestros niveles de efectividad en la recuperación de cartera en comparación con años previos a la pandemia que hoy vivimos. Sin embargo, lograr esto no fue nada fácil, ya que nos vimos obligados a cerrar todas nuestras oficinas y puntos de venta por la emergencia sanitaria conservando únicamente aquellas actividades consideradas como esenciales, en donde la mayor parte de nuestra plantilla laboral ha venido trabajando desde casa (home office).

Tal situación ocasionó diversos retrasos y trastornos en nuestro plan de trabajo 2020, impactando todos nuestros proyectos comerciales, inmobiliarios y financieros, exigiendo redefinir y reinventar 360 grados nuestra organización como nos sucedió anteriormente con la recesión de 2008 iniciada en Estados Unidos.

En aquellos tiempos, para trascender e ir más allá del primer horizonte, y sorteando los vientos de la entonces denominada “tormenta perfecta” -integrada por una crisis a nivel mundial sin precedente aunada al proceso de inseguridad que vivía nuestro país-, tuvimos la necesidad de replantearnos para avanzar. Nos trazamos, desde entonces, la meta de adoptar como una de nuestras directrices de negocio, entre otras, a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Es así que, con un enfoque estratégico, nos hemos dado a la tarea de estructurar el rol ético, social, económico y ambiental con el que participamos en la sociedad y que nos permita un desarrollo sostenible en congruencia con nuestro medio. A este efecto, hemos sistematizado nuestro funcionamiento interior organizacional, a través de diversos planes de intervención para garantizar la permanencia, continuidad y oportuno seguimiento de estas prácticas en distintos rubros del medio al que nos hemos integrado en una simbiosis, con propósitos de mejora continua: “Un negocio que no hace más que dinero, es un pobre negocio”, sentenciaba Henry Ford.

Esto nos ha brindado el estandarte para ser distinguidos por quinto año consecutivo como una Empresa Socialmente Responsable, siendo la primera que enarbola la insignia Socialmente Incluyente en el estado de Baja California, llevándonos a ser una empresa asociada con voz y voto perteneciente al Consejo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), en donde próximamente tendremos una sala ejecutiva para reuniones al servicio de todos, en su nueva casa en la Ciudad de México.

