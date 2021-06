Grupo PERIBA ® es liderado por tres empresarios con diferente formación, pero relacionados por el mismo interés: mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de gente posible. Este grupo de emprendedores, tan versátiles como las disciplinas en las que cada uno fue formado profesionalmente, son considerados innovadores en América Latina por traer al país y ofrecer tecnología revolucionaria para los pacientes oncológicos y no oncológicos.

En conjunto, el doctor Gerardo Díaz Bautista, firme creyente de que la tecnología más noble es aquella que está al servicio de la salud; el mercadólogo Jorge Luis Flores Pérez, fundador de Wireless Bridge S.A.P. de C.V., empresa dedicada a las telecomunicaciones y a la tecnología enfocada en la seguridad; y el arquitecto Aldo Rodríguez Rivera, responsable de seis diferentes empresas en distintos rubros y fundador de su despacho ARSSA ARQUITECTURA, introdujeron en México la tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU, por sus siglas en inglés).

Se trata de un tratamiento no invasivo y en el que se utiliza la ablación térmica para destruir tumores malignos y benignos. El sistema de ultrasonido focalizado de alta intensidad consiste en necrosar el tejido tumoral bajo la guía de imágenes de ultrasonido en tiempo real para lograr una visualización ininterrumpida del tratamiento.

Lo anterior, permite un procedimiento totalmente seguro y efectivo gracias a la precisión milimétrica que la tecnología brinda.

Con dicha tecnología se puede tratar tumores malignos en senos, hígado, riñón, páncreas, hueso, metástasis tumorales y sarcomas en tejidos blandos, así como tumores benignos en mama (fibroadenoma de mama) y en útero (miomas uterinos y adenomiosis uterina). En México, los tumores malignos son la cuarta causa de muerte.

La tecnología HIFU da una alternativa de ablación tumoral sin bisturí, con la cual se descartan complicaciones postquirúrgicas como dolor, largo tiempo de recuperación o infecciones, además de dar la ventaja de no haber cortes, ni perforaciones, sin sangrado, sin radiación y la preservación de órganos sin dañar otros tejidos circundantes.

Los equipos están certificados por la China Food and Drug Administration y a nivel global operan más de 300 máquinas que han tratado a más de 180,000 pacientes alrededor del mundo. Han sido utilizados en casi 30 países y regiones, como Reino Unido, Italia, Alemania, España, Argentina, Sudáfrica, Corea, Singapur y Japón. En México, cumplen con las disposiciones sanitarias vigentes, pues su operación no genera ningún tipo de radiación o agente contaminante al cuerpo humano; al ser un tratamiento extracorpóreo, no pone en riesgo la salud de la personas.

Con la importación que logró Grupo PERIBA ® de la tecnología HIFU, se dio paso a la creación del Centro Médico de Ablación Tumoral (CMAT ®), que dedica sus actividades a la eliminación de tumores benignos y malignos sin necesidad de una cirugía.

Junto al Dr. Efrén Cabrera Rivera, Máster en Oncología Molecular por la Universidad Rey Juan Carlos, certificación en el Centro Internacional de Viroterapia Oncológica en Riga, Letonia, y posgrado en Inmuno-oncología, el CMAT ® ofrece a los pacientes curación con un proceso de ablación tumoral sin bisturí.

Las marcas pertenecientes a Grupo PERIBA ® son tan versátiles como las disciplinas en las que cada uno de sus líderes fue formado profesionalmente. Así, puede abarcar diversas áreas y cumplir con su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de una forma integral y efectiva, siendo su filosofía el redignificar el proceso de sanación.

Doctor Efrén Cabrera (izquierda inferior), doctor Gerardo Díaz (derecha superior), Aldo Rodríguez Rivera (izquierda superior) y Jorge Luis Flores Pérez (derecha superior).

