Houston, un exquisito mosaico de culturas y experiencias lujosas

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y si aún no has decido a dónde viajar, te invitamos a que eches un vistazo a Houston y veas por qué es un destino que no debería faltar en tu plan para las próximas vacaciones.

Si eres de los que prefieren viajar con el lujo en mente, o simplemente quieres tener una experiencia sofisticada para una ocasión especial, en Houston encontrarás ese lujo discreto y a la vez reconfortante para crear recuerdos únicos e inolvidables. Hay de todo y para todos.

Esto es lo bueno de Houston: una metrópolis con vibra global. La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos y una de las de mayor diversidad étnica en el país, ofrece este mosaico de culturas, estilos y sabores.

El lujo ha encontrado su puesto en todos los segmentos del sector de hospitalidad y se ha ganado a millones de seguidores que vienen a la ciudad todos los años. En esta ciudad la espontaneidad hará que estas sean unas vacaciones para recordar gratamente de por vida.

Excursiones memorables

¿Te gustaría salir de tu hotel en un helicóptero e ir de excursión al Centro Espacial? En Houston esta experiencia es posible gracias al Post Oak Hotel, sinónimo de lujo y clase en la ciudad.

El paquete para dos personas para esta experiencia única incluye la estadía de dos noches en el hotel, crédito de 500 dólares para comidas y bebidas en los restaurantes del hotel, transporte en helicóptero de ida y vuelta al Ellington Field cercano al Centro Espacial y un recorrido VIP del Centro Espacial e instalaciones de la NASA.

Podrás ver dónde y cómo entrenan los astronautas, aprenderás cómo el Centro de Control de Misiones de la NASA se comunica con la Estación Espacial Internacional y descubrirás muchos detalles sobre el pasado, el presente y el futuro de la exploración espacial. El tour incluye, entre muchos otros sitios de interés, el histórico Centro de Control de Misiones Apolo. Al regresar al hotel, tú y tu acompañante podrán disfrutar un tratamiento en el spa de cinco estrellas del hotel que también está incluido en el paquete.

Al día siguiente, echa un vistazo al Post Oak Motor Cars, hogar de Bentley, Rolls Royce y Bugatti Houston, ubicado en el mismo complejo del Post Oak Hotel. En su sala de exposición de dos pisos, verás los exquisitos automóviles de Rolls Royce Houston, el concesionario Rolls Royce autorizado por la fábrica que es el más grande de la Costa del Golfo.

Alojamiento temático inolvidable

¿Has escuchado hablar de suites temáticas en un hotel? ¡Es una experiencia única y sofisticada! Pruébala en el Hotel ZaZa, ubicado en el corazón del Distrito de los Museos de Houston. Hospédate en alguna suite del grupo llamado Seven Magnificent Hotel Suites. Tan solo con ver sus nombres, puedes imaginarte lo que te espera: Bella Vita, Black Label, Fatal Charms, For Your Eyes Only, It Happened One Night, Rock Star Suite y Tycoon.

ZaZa también tiene diez suites temáticas, desde las románticas An Affaire to Remember y Geisha Houston hasta Houston We Have a Problem, inspirada en la exploración espacial. Aprovecha la cercanía de los museos y visita el Museo de Bellas Artes de Houston, la Colección Menil y el Museo de Arte Contemporáneo, entre otros. Suite Houston We Have a Problem, en el Hotel ZaZa.

Sabores de lujo

Con más de 10 mil restaurantes que representan la cocina de unos 70 países y regiones, Houston se ha convertido en una verdadera capital gastronómica del país. Visita el lujoso Vic & Anthony’s Steakhouse, un restaurante especializado en carnes, ubicado en el centro, que cuenta con un galardonado menú en el que figuran los mejores mariscos y carne de primera, además de una distinguida carta de vinos con más de mil selecciones. Este restaurante ocupa un edificio de dos plantas, con fachada recubierta en madera panga de Sudáfrica.

En el Marriott Marquis Houston, también en el Downtown, te espera Xochi del galardonado chef Hugo Ortega y H Town Restaurant Group. Aquí tendrás una exquisita experiencia culinaria que celebra la riqueza indígena de Oaxaca y otras regiones de México. Xochi, dentro de Marriott Marquis Houston.

En el restaurante Kiran´s de la chef Kiran Verma, quien es reconocida como la “madrina de la alta cocina de la India”, encontrarás exóticos sabores y un ambiente que brinda la hospitalidad indú con la sofisticación francesa y la informalidad estadounidense.

Un verano sorprendente para los niños

En el caluroso verano de Houston, no puede haber un lujo mayor para los niños que lanzarse en los toboganes de agua o nadar en una piscina de olas. En Houston puedes cumplir estos deseos en sus parques acuáticos de clase mundial, con recorridos de gran emoción, áreas especiales para los más pequeños y la diversión garantizada para toda la familia.

Lleva a tus niños a Hurricane Harbor Splashtown de la cadena Six Flags, Schlitterbahn Galveston, Big Rivers Waterpark & Adventure, Typhoon Texas Water Park o a Pirates Bay Water Park, entre otros. Algunos parques acuáticos ofrecen cabañas privadas para una auténtica experiencia VIP. Parque Acuático Typhoon, en Houston.

Entretenimiento VIP

Si te gustan los conciertos, un lugar imperdible a visitar es el nuevo 713 Music Hall en el centro de Houston, manejado por el gigante de la industria de entretenimiento Live Nation. Tienen conciertos durante todo el año. Los géneros varían, pero el ambiente y la calidad acústica que se logra con lo último en tecnología te sorprenderán. Sus palcos VIP, que fueron concebidos tomando en cuenta lo mejor de las salas de conciertos en todo el mundo, ofrecen una experiencia de concierto única.

Para una experiencia musical mixta e inmersiva, no te pierdas los conciertos de la Sinfónica de Houston que siempre ofrece en verano un programa de música ligera. Estos conciertos se presentan en el espectacular Hobby Center for the Performing Arts. Hobby Center for the Performing Arts.

En el verano de este año, está en cartelera Harry Potter and the Deathly Hallows™ in Concert, con la película completa ambientada por la orquesta sinfónica en vivo (junio 10 y 11). En The Music of Led Zeppelin (junio 17 y 18), el cantante principal Randy Jackson y una banda de rock completa interpretarán el sonido icónico de Led Zeppelin, amplificado por la fuerza sónica de la Sinfónica de Houston completa.

Otra opción es The Music of Whitney Houston (junio 19), donde la increíble vocalista Rashidra Scott se une a la Sinfónica para interpretar las canciones más famosas de esta intérprete. En Distant Worlds: music from FINAL FANTASY (julio 22 y 23) se presenta la música del compositor japonés de videojuegos Nobuo Uematsu. Esta experiencia multimedia combina imágenes conmovedoras en pantalla para igualar las emociones altísimas de la orquesta sinfónica interpretando música de la mundialmente famosa serie de videojuegos FINAL FANTASY de SQUARE ENIX.

El 29 y el 30 de julio, uno de los artistas más influyentes y multifacéticos, el galardonado artista de hip-hop, productor de cine, poeta y actor Common se unirá a la Sinfónica de Houston para una presentación especial de sus mayores éxitos, incluyendo Love of My Life, ganadora del premio Grammy, Glory de Selma, ganadora del premio Golden Globe y de la Academia, y más.

Si vienes a Houston en junio, entre el 16 y 26 de junio, tienes la oportunidad de ver el ballet romántico más antiguo que existe. El Houston Ballet presentará La Sylphide de August Bournonville. Quedarás cautivado por un mundo mágico de hadas y un romance prohibido. La Sylphide regresa al escenario del Wortham Theatre por primera vez en 14 temporadas. Este ballet estará acompañado por Sparrow, el estreno mundial del director artístico de Houston Ballet, Stanton Welch. Con música de Simon & Garfunkel, incluyendo las populares canciones como Cecilia y The Only Living Boy in New York, este nuevo trabajo contará con un gran elenco de bailarines.

Futbol poderoso

Estamos de acuerdo: ver un juego de futbol no es un lujo en sí, pero asistir a un amistoso en el NRG Stadium de Houston entre Manchester City y Club América ¡sí que lo es! Anota la fecha: 20 de julio, y busca tus entradas. La opción VIP también está disponible.

Explora más y siente la vibra global de Houston. ¡Vívela a tu gusto!