Impression Moxché by Secrets, un oasis acogedor sólo para adultos

Impression Moxché by Secrets es el primer resort de Inclusive Collection by World Of Hyatt que se abre bajo la marca Impression By Secrets, con una propuesta todo incluido de lujo solo para adultos.

La atención al detalle es primordial en este exclusivo resort y se puede encontrar a través del servicio personalizado que está dedicado a garantizar que todas las necesidades de los huéspe­des se superen con un trato excepcio­nal y estándares de oro.

Las 198 suites del complejo ofrecen vistas impresionantes y sus instalaciones fascinantes oscilan entre la sofisticación y un lujo inspirado en las raíces de los árboles mayas. La palabra Moxché quiere decir en maya raíz que envuelve al árbol.

Impression Moxché by Secrets abrió sus puertas en diciembre de 2022 y actualmente tiene el prestigioso reconocimiento de 5 diamantes otorgado por la AAA.

Dentro de sus exclusivas instalaciones cuenta con 4 piscinas –dos de ellas en la terraza–, 3 restaurantes, club de playa y el beneficio de hacer uso de las instalaciones del hotel hermano

Secrets Moxché Playa del Carmen, con lo que amplía así su propuesta a más de 11 piscinas, 14 centros de consumo, club nocturno bajo el concepto speakeasy y un teatro con pantalla led gigante.

Ubicado en una amplia playa bordeada de palmeras con exquisitas vistas al amanecer, Impression Moxché by Secrets es el principal destino para conocer la encantadora Península de Yucatán y descubrir la combinación perfecta de entretenimiento interminable y serenidad.

Se puede deleitar en el lujo moderno y en la cultura mexicana tradicional. Relajarse en la piscina infinita en la azotea, donde la variedad de tonos azules se fusiona perfectamente con el horizonte infinito, o dentro del programa de actividades enriquecedoras de Impression Moxché by Secrets, los huéspedes pueden tener una ceremonia holística de cacao, una sesión de aqua cycling o un momento para desarrollar el talento artístico en pareja.

Disfruta de momentos rejuvenecedores en un distinguido spa con un amplio circuito de hidroterapia y salas de tratamiento exclusivas con piscina privada personal y cascadas relajantes.

Deléitate con un cóctel personalizado en el club de playa y disfruta de un misterioso bar clandestino, oculto en el hotel. Para más placeres, pasea por la propiedad contigua Secrets Moxché y descubre 11 restaurantes adicionales y 7 piscinas increíbles.

Su propuesta All Inclusive considera servicio de mayordomo de 9 am a 11 pm, servicio de concierge 24 horas, servicio a la habitación las 24 horas, bebidas y alimentos premium incluidos (botella de champaña en la habitación de bienvenida).

Con las inclusiones de Endless Privileges®, accede a una gama de bebidas alcohólicas premium ilimitadas, momentos gastronómicos gourmet a la carta elaborados por chefs profesionales, actividades y entretenimiento seleccionados, y detalles atentos durante toda la estadía.

La experiencia culinaria es de alta gama con productos dentro de su menú incluidos langosta por temporada, tenazas de cangrejo, Foie gras, trufa, escamoles y más. Aunque no está enlistado en la guía Michelin, Teodoro, su restaurante insignia, tiene el nivel del segmento, teniendo mensualmente eventos con chefs y colaboraciones con restaurantes que aparecen en las listas más prestigiosas a nivel global.