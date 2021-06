Estados Unidos es el destino más buscado por estudiantes internacionales. Las razones se centran en la calidad de la educación, amplias opciones extracurriculares, su flexibilidad académica, aprendizaje personalizado y el prestigio de sus universidades, que se destacan como las más reconocidas en el mundo.

Estudiar en Estados Unidos es un acceso a un mayor número de oportunidades, crecimiento y experiencias. Por ello, los padres de alumnos de educación secundaria y preparatoria eligen este destino para completar sus estudios bajo el programa de internado, también conocido como boarding.

Con esta opción, los alumnos viven en un ambiente seguro y en instalaciones de clase mundial, con profesores extraordinarios y compañeros con mentalidad de éxito. Es una experiencia personalizada en un hogar fuera del hogar.

Nord Anglia Education, el mayor grupo internacional de colegios en el mundo, ofrece prestigiosos programas de internado en Estados Unidos. Se caracteriza por ofrecer enseñanza personalizada, en instalaciones de vanguardia y entornos estimulantes; y un balance competitivo entre el programa STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), artístico, deportivo y de experiencias sociales.

Nord Anglia Education colabora con instituciones líderes como MIT (Massachusetts Institute of Technology), The Juilliard School y UNICEF. De esta forma, los estudiantes reciben experiencias curriculares innovadoras.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, 65% de los niños que comienzan a estudiar hoy, tendrán un trabajo que todavía no existe. Nord Anglia ayuda a desarrollar habilidades que se requieren para triunfar en el aula de hoy y en el trabajo del futuro. Estas son las oportunidades que los alumnos encontrarán en vibrantes comunidades dentro de Estados Unidos:



North Broward Preparatory: innovación educativa

Ubicada cerca de la playa en Boca Ratón, Florida, este colegio ha sido reconocido por Apple como Distinguished School, debido a su innovación, liderazgo y excelencia educacional. La residencia tiene instalaciones de primer nivel dentro del campus y acoge estudiantes de diferentes nacionalidades.

North Broward Prep es hogar de una Academia de Artes. También es distinguida por sus equipos de robótica multipremiados, que crearon el H2O Bots, con el que se hicieron ganadores del premio de viabilidad de ingeniería en el Campeonato Mundial de Robótica Acuática.

Sus estudiantes también han sido campeones nacionales de debate en el Tournament of Champions en Estados Unidos, mientras que el equipo de baseball recientemente fue coronado como campeón estatal.

El campus fue diseñado para tener espacios colaborativos como un Fab Lab, un laboratorio de fabricación donde los estudiantes pueden convertir sus ideas en nuevos productos; espacios de artes visuales y escénicas; y el Global Wellness Center, un centro de salud holística. También cuenta con excelentes instalaciones deportivas que incluyen cinco canchas de tenis, tres piscinas, un estadio de futbol americano y soccer, cancha de baseball, estudio de yoga, un centro de entrenamiento y una cancha multipropósito de basquetbol y voleibol.

“Me siento orgulloso de mi crecimiento, de cómo he aprendido a tomar responsabilidad por mis propias acciones. Es impresionante cómo todos te conocen, todos saben el nombre de todos y eso es algo que no me esperaba. No hay persona que llegue a esta escuela que se va a sentir fuera de lugar”, expresa Sergio Loza, estudiante mexicano de internado que juega en el equipo representativo de futbol americano y participa en el Modelo de las Naciones Unidas.

The Village School: liderazgo global

The Village School, ubicado en el Energy Corridor al oeste de Houston, en Estados Unidos, es reconocido por sus fuertes programas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), de robótica, de programación de códigos y una amplia variedad de clubes extracurriculares. Recientemente, un grupo de estudiantes creó una prótesis alimentada por energía cinética, con lo que ganó el Reto Massachusetts Institute of Technology 2019.

El aprendizaje experiencial de The Village School incorpora oportunidades de la vida real a través de prácticas profesionales y un innovador programa de emprendimiento, ofreciendo a los estudiantes una oportunidad para tomar decisiones sobre sus opciones de carrera y desarrollar habilidades de negocios.

Los estudiantes del internado se hospedan en una hermosa y moderna residencia ubicada en el corazón del campus.

“Un tip para los nuevos estudiantes es estar preparados para tener muchas responsabilidades; pero no se estresen, porque los profesores siempre están dispuestos para apoyarte y el equipo de los dormitorios siempre te ofrecerá ayuda. Disfruten esta experiencia porque es una gran experiencia”, comparte Pedro López, estudiante de España que ha destacado por su liderazgo en la comunidad estudiantil.

Windermere Preparatory School: equilibrio académico y deportivo en Estados Unidos

Orlando es sin duda un destino emocionante y los estudiantes de Windermere Prep disfrutan de todo lo que la ciudad tiene que ofrecer en sus actividades los fines de semana. El colegio tiene un excelente balance entre los deportes a nivel competitivo y el nivel académico. Incluso, cuenta con alianzas con academias deportivas externas en disciplinas como golf, tenis, natación y futbol soccer. Sus equipos de golf y basquetbol han sido campeones estatales.

Este año, la estudiante Marcela Scaramuzza también ganó el campeonato estatal de natación. Windermere Prep tiene entrenadores respetados, como la coach de tenis Amanda Grunfeld, quien participó en Grand Slams como Wimbledon.

El colegio ofrece educación de clase global con un toque personalizado e increíbles instalaciones como el impresionante Centro de Artes Visuales y Escénicas. Una interesante adición a su currículo académico es el Programa de Estudios de Emprendimiento, con el que se construyen habilidades de la vida real que demanda una economía del siglo 21.

“Siempre he querido estudiar medicina y especializarme en traumatología. Venir aquí fue la mejor manera de acercarme a ese sueño. Me introdujo a un ambiente con otros compañeros que también quieren estudiar medicina y con profesores que saben los pasos de cómo llegar ahí”, explica Carlos Ponce de León, estudiante y atleta estrella que ha sido aceptado en Brown University, en Estados Unidos.

Nord Anglia Education ofrece una gran calidad educativa y sus graduados asisten a varias de las mejores universidades del mundo. Descubre más del programa boarding y su enfoque en resultados académicos sobresalientes, creatividad, colaboración y conciencia global.

