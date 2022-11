KIO Think & Transform reúne a los líderes empresariales de la evolución digital

KIO Think & Transform reconoce que evolucionar digitalmente es imprescindible para los negocios y en su segunda edición reunió a los líderes de grandes empresas y del ecosistema emprendedor para compartir las experiencias de su transformación tecnológica y todos los beneficios de la digitalización.

Este foro para los tomadores de decisión, celebrado en la CDMX, mostró que el ecosistema emprendedor vive un momento único en Latinoamérica. El año pasado, la región captó 15 mil millones de dólares en inversión, cifra equivalente a lo recibido en diez años.

El 63% del capital destinado en Latam estuvo dirigido a fintechs, empresas que ofrecen productos y servicios financieros por medio de avanzadas herramientas tecnológicas y que hoy muestran un gran avance apalancadas por la necesidad de inclusión financiera.

América Latina, además, vive la efervescencia en la creación de startups exitosas y, después de siete años de sequía, la región ya agrupa al 3% de los unicornios a nivel mundial, lo que muestra lo explosivo del fenómeno emprendedor.

“Estamos en el mejor momento para el ecosistema emprendedor. Desde hace 2 años, los fondos internacionales voltearon a ver a Latam. En 2020 y 2021, hubo un exceso de capital y se incentivó una mejor unión para que mucho talento comenzara a emprender”, consideró Ricardo Weder, CEO de Jüsto, durante su participación en el panel Is the startup era over? The path to profitability.

Foto: Courtney McColgan, de Runa; Ricardo Weder, Jüsto; y Mónica French, LinkedIn.

México está jugando un papel preponderante: es la tercera nación mejor posicionada de Latinoamérica, después de Brasil y Chile, para el desarrollo del ecosistema de startups. Nuestro país recibió en 2021 un total de 3.4 mil millones de dólares de capital privado destinados a emprendimientos, un número que también es récord.

Grandes industrias están preparadas para la transformación digital y observan las disrupciones que han iniciado las startups, lideradas por visionarios capaces de imaginar modelos de negocio novedosos y con gran potencial que están transformando nuestras realidades.

¿Qué diferencia a estos emprendimientos del resto de las grandes organizaciones? Este cuestionamiento se planteó en el panel How to accelerate your business in a slowed-down world, en el que participaron INTERprotección, Cinépolis, Coppel y Karla Berman.

Foto: De izquierda a derecha: Gustavo Barcia, Jorge Sapién, Juan Solana, Karla Berman, Juan Ignacio Casanueva, Gabriel Morales Becker y Santiago Ontañón.

Las grandes marcas hoy trabajan por seguir haciendo cosas dinámicas y aceleradas. Tal es el caso de INTERprotección. La aseguradora reconoce que rompió el molde tradicional en su sector y pasó de ser analógica a digital.

Previo a la pandemia, el broker de seguros completó su proceso de transformación tecnológica antes de la pandemia, lo que le permitió salir al mercado con pólizas COVID-19 solo dos semanas después de declarada la cuarentena.

Juan Ignacio Casanueva, presidente del Consejo de INTERprotección, compartió las estrategias implementadas para reducir el proceso de contratación de un seguro de gastos médicos de dos horas a 7 minutos y como, a diferencia del 99% de las empresas, hizo una inversión de 400 millones de pesos en 2020 para implementar una robusta estrategia digital que atendiera la demanda de contratación de seguros con la mejor experiencia para el cliente.

Por su lado, Cinépolis mostró cómo ha avanzado en su transformación digital, incluso, más rápido que sus usuarios, pues todavía seis de cada 10 entradas se venden en la taquilla, a pesar de que la venta digital está disponible desde hace más de una década.

Gabriel Morales Becker, Global Technology Director de Cinépolis, explicó que su evolución tecnológica como empresa de entretenimiento busca el balance entre el mundo digital y la experiencia en sitio.

“Hoy, en todos los cines puedes comprar boletos y alimentos de manera remota previo a la visita a la sala de cine. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo ofertas más personalizadas”, expresó.

Grupo Coppel, empresa mexicana con ocho décadas de historia, ha desarrollado una sólida arquitectura digital que opera transversalmente para formar un ecosistema omnicanal.

Santiago Ontañón, Director de Sistemas de Negocio y Transformación Digital de Coppel, indicó que esta estrategia tecnológica le ha permitido conectar su amplia oferta de servicios, que abarcan productos financieros, seguros y retail para atender a 15 millones de usuarios activos así como mantener ordenada la interacción con más de 3 millones de proveedores.

Las nuevas tecnologías permiten a las empresas adoptar la innovación y mejorar la eficiencia de su trabajo. Estos gigantes coinciden en que todas las organizaciones deben salir y ver las disrupciones en el mercado, realizar inversiones robustas en tecnología y buscar sangre y talento nuevo para seguir capitalizando las oportunidades en un mundo que se transforma a máxima velocidad.

KIO Think & Transform fue el foro ideal para mostrar la inteligencia de negocio y cómo las empresas han logrado consolidarse en industrias maduras mientras se posicionan como punteros en la carrera de la transformación, innovando, irrumpiendo y haciendo historia.

