LABITCONF: la revolución del bitcoin y blockchain de la mano de los mayores líderes de la industria más allá de las tormentas

LABITCONF, la conferencia de crypto de mayor prestigio en Latinoamérica y a nivel internacional, en su edición número 10 en Buenos Aires y San Martín de los Andes, Argentina, reunió a la comunidad web3, crypto native y emprendedora en los segmentos de real estate, hospitalidad, regeneración, y community builders de Tulum, Quintana Roo.

Tulum, tierra maya en el caribe mexicano, rodeada de pirámides y naturaleza única, mirando a la Península de Yucatán y muy cerca de Cancún y Playa del Carmen, es uno de los destinos que se identifica por estar abierto a este tipo de iniciativas junto al gran crecimiento de nómadas y familias digitales en búsqueda de una mejor calidad de vida en medio de la naturaleza.

El estilo de vida innovador de Tulum hace que sea campo fértil para el crecimiento de aceleradoras e incubadoras de negocios debido a la migración internacional de talento especializado que hoy elige vivir en libertad fuera de las grandes urbanizaciones y luego de la pandemia.

Este periodo ha provocado una catarata de proyectos web3 con objetivos socio-económicos, proyectos regenerativos y proyectos de comunicación-educación, como la creación del grupo de MORE WOMEN IN CRYPTO (MWIC), TULUM CRYPTO CLUB, NFT BOUTIQUE BY UNLOCKABLE CONTENT AGENCY, CRYPTO PAPAYAS NFT, la plataforma de Real Estate tokenizado WESET.io, como también el nuevo proyecto de NTFs JustTravelTribe JTT, con una propuesta de turismo crypto de lujo, y apoyando proyectos como Riviera Maya Sostenible, Alianza del Acuífero Ancestral, Orgfas rescate de flora y fauna silvestre, entre muchas otras, liderando en este caso con su visita a LABITCONF.

“Cada edición de LABITCONF elegimos un destino diferente de LATAM,” comparte Rodolfo Andragnes, Fundador y CEO de LABITCONF, y explica que el tema barefoot luxury fue el driver para invitar a la comunidad de Tulum como caso de análisis social- tecnológico.

Siendo afín a esta idea, LABITCONF invitó de forma personalizada a empresarios de Tulum, los cuales representan a los hombres y mujeres de negocios más disruptivos de Quintana Roo y la Península de Yucatán.

El impulso de grupo ZAMA a cargo de su cofundador y CEO Rodolfo Rosas hace posible que este tipo de iniciativas se realicen.

En esta conferencia participó Steph Ferrera, representando los proyectos sostenibles de la región y como una de las fundadoras de TulumCoin, un token que se aceptará en hoteles, restaurantes, experiencias y eventos en Tulum, dando una contribución al manejo de aguas, manejo de residuos, iniciativas educativas, entre varias necesidades de la comunidad; y también como también cofundadora de MWIC, integrando la presencia de las mujeres en web3.

A las actividades se sumó Marta Marcilla Alonso, CEO de Grupo Tsalach, la compañía de asesoramiento de inversiones inmobiliarias con más presencia a nivel internacional, y quien representa a los mejores desarrolladores de la zona.

Evan Luthra, emprendedor, nómada digital y ángel inversor –ha invertido en más de 400 proyectos relacionados a tokens y empresas líderes–, experto en blockchain y orador en conferencias de todo el mundo, fue otro de los destacados speakers.

También estuvo presente Tony Martínez, uno de los empresarios y desarrolladores inmobiliarios más jóvenes y conocidos de la Riviera Maya –ha llevado la marca Pininfarina de alto diseño italiano a crear una mini ciudad en la selva a través de Aldea Uh May, un proyecto inmobiliario que fusiona la tecnología y la naturaleza mediante el uso de blockchain para la recopilación de datos y la aceptación de cripto como forma de pago–.

Teresa Castagnino, una de las organizadoras de la gira, empresaria y cofundadora de LIKE GROUP! Management (acelerador de negocios y talentos) participó junto a Gustavo Bolotin, co fundador del TULUM CRYPTO FEST, la conferencia al aire libre más disruptora a nivel internacional de innovación, community y crypto natives; lleva el claim “When nature meets technology”, gran experiencia inmersiva para conectar con el concepto de #barefootluxury.

Rodrigo López director de comunidad CANDELA , presentó su modelo de negocio de villas de lujo tokenizadas, luego de su paso por Buenos Airea se presentó en la Patagonia, representadas por la relacionista pública especializada en Web3, Karen Nieves.

Alejandro GLATT primer artista de Tulum en convertir la naturaleza de la fruta en una NFT, quien presentó ai colección se Crypto Papayas.

En el marco de LABITCONF, será el primer viaje del tour de T.I.C.C (Tulum Innovators and Crypto Community). El objetivo de esta asociación es poder ayudar a la descentralización de las urbanizaciones e inspirar a otros que puedan crear, vivir y crecer en comunidades internacionales en regiones tan poderosas como Yucatán y Quintana Roo.

TULUM sigue captando la atención de innovadores y talentos internacionales que buscan el cambio. Y la tendencia indica que cada gathering, foro, festival o conferencia es un momento de reflexión, networking, capacitación, información, esparcimiento y sobre todo búsqueda de oportunidades comerciales en un mundo totalmente en reconstrucción.

Autor: Teresa Castagnino

