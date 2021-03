Las OPI superan la pandemia y registran cifras récord

Tras el pánico en las Bolsas por la crisis sin precedentes que produjo la pandemia, en la segunda mitad de 2020 se vivió el fuerte regreso del mercado de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI).

El año pasado, las OPI crecieron tanto en número como en valor, pese a la incertidumbre generada. Según el informe Global IPO Trends Q4 2020de Ernst & Young, el 2020 fue positivo para la actividad de salidas a Bolsa, impulsada por los bajos tipos de interés y las políticas monetarias expansivas.

El cuarto trimestre del año concluido consolidó los buenos datos registrados a lo largo del ejercicio, con un crecimiento del 19% en el número de operaciones global, hasta las 1,363 OPI en total, con un importe de 268,000 millones de dólares (mdd), 29% más que un año antes.

Por regiones, el mercado americano fue el que experimentó un mayor crecimiento durante los últimos 12 meses, con un total de 282 salidas a Bolsa, que representa un 30% más que en 2019, y un importe de 97,900 mdd, lo que significa un crecimiento de 78%.

En tanto, el mercado de valores de Estados Unidos registró 480 OPI, un récord histórico, de acuerdo con datos bursátiles de Stock Analysis. Se trata de un 106.9% más que en 2019, cuando hubo 232 OPI, y también es 20% más alto que el máximo del año 2000, que tuvo un total de 397.

Durante la pandemia, las condiciones de mercado no evitaron que se hicieran numerosas salidas a Bolsa. El contexto actual abrió principalmente el apetito de los inversores por el sector tecnológico.

Éste se mantiene a la cabeza tanto en el número de OPI (324) como en su valor (89,100 mdd). En segunda posición se situó el sector industrial con 243 OPI y un importe de 31,400 millones de dólares y, en tercera, el de salud, con 235 OPI y 50,400 mdd, revelan datos de Ernst & Young.

El poder que da salir a Bolsa

Salir a Bolsa supone toda una transformación para una organización, quizá la más importante que experimente en su ciclo de vida, señala PwC. Si se lleva a cabo de forma adecuada, no sólo respalda el crecimiento continuo de la compañía, sino que también mejora la situación de sus propietarios, empleados e inversores.

Aunque la coyuntura económica actual pueda no parecer la ideal para captar fondos, las épocas de crisis suponen una oportunidad única para la preparación y puesta a punto de la compañía con intenciones de cotizar, resalta la consultora.

“De tal modo que, cuando el mercado ofrezca las condiciones financieras deseadas, las empresas estén en la mejor posición para conseguir las condiciones más ventajosas”, comparte.

Por su lado, Ernst & Young apunta que –a pesar de la tercera ola de la COVID-19–, la disponibilidad de vacunas para frenar la pandemia y la amplia liquidez en el mercado serán factores positivos para la actividad de salidas a Bolsa a nivel mundial y ayudarán a mantener el impulso este 2021.

Las OPI que están haciendo historia

Los principales mercados de valores son impulsados principalmente por el sector tecnológico. Por ejemplo, al cotizar en bolsa el 15 de septiembre, el proveedor de servicios en la nube Snowflake Inc estableció un récord como la mayor oferta pública inicial para una empresa de software en Estados Unidos, por encima de Twitter.

Recaudó 3,400 millones de dólares (mdd) tras vender 28 millones de acciones. Solo unos días después, el desarrollador de videojuegos Unity Software Inc alcanzó 1,300 millones en su OPI, luego de vender 25 millones de acciones. Si bien otras OPI no generaron miles de millones, las listas de Jfrog Ltd, Sumo Logic Inc, Vitru Limited, Palantir Technologies y Asana Inc, que se llevaron a cabo en septiembre, recibieron millones en inversiones cuando se hicieron públicas.

Las ofertas públicas iniciales generalmente son recibidas positivamente por los inversores, comparte la plataforma de inversión multiactivos eToro, líder en la revolución global de Fintech.

“No solo ofrecen la oportunidad de comprar acciones en compañías recientemente disponibles que se están volviendo lo suficientemente grandes como para salir a Bolsa, sino que una OPI refleja un fuerte nivel de confianza en el mercado por parte de la administración de la compañía”, destaca Tali Salomón, directora para España, Portugal y América Latina de eToro.

