Lectera.com, la EdTech que conquistó el mercado educativo en México en un año

El cambio en el sector educativo es irreversible y la tecnología es la plataforma para impulsar nuevos modelos académicos que impacten en el mercado laboral. La plataforma educativa Lectera.com empezó a funcionar en el verano de 2020. Tan sólo un año después, mostró resultados impactantes: la cifra de negocios de la empresa superó los 5 millones de dólares y sus usuarios superan los 180 mil estudiantes de 50 países.

Sobre la experiencia de creación de una empresa de EdTech, las dificultades y éxitos del primer año de vida, y sobre qué estudiar para triunfar en el siglo 21, hemos hablado con la fundadora y CEO de Lectera.com, Mila Seméshkina.

El sistema educativo está cambiando vertiginosamente. ¿Cómo surgió la idea de crear Lectera?

Lectera.com es una historia muy personal. Me gradué de la Universidad de Moscú y comencé con el doctorado. El dinero nunca alcanzaba, tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo, durmiendo a veces 3 o 4 horas al día. Por las tardes me dedicaba a la ciencia, por las mañanas ganaba dinero trabajando en marketing. Y justo escribiendo la tesis me di cuenta de que el mundo cambia tan rápido que no nos da tiempo de atender tales ajustes. De ahí que mi tesis iba quedando obsoleta cada día.

Fue entonces que entendí que para un desarrollo real y una carrera profesional hace falta tener la posibilidad de aprender de forma rápida y eficaz, aprender lo que es necesario hoy. Así fue como nació la idea de Lectera.com.

Los cursos de Lectera se basan en tu metodología de autor, ¿en qué consiste?

La formación en la plataforma se basa en mi metodología de autor Fast Education y está orientada al máximo a la práctica y la obtención de resultados de la manera más rápida. Todos los cursos de Lectera se caracterizan por un máximo nivel de facilidad de percepción. Los usuarios no tienen problemas o dificultades porque explicamos puntualmente el material en las video lecciones y materiales complementarios.

Para crear una ambiente educativo confortable, reconstruimos por completo el modelo tradicional de formación en línea. En primer lugar, no usamos las stop-lessons; en segundo, renunciamos al cumplimiento forzado de tareas de casa y, en tercero, no invitamos a un enorme número de mentores caros, cuyos servicios cuestan a los usuarios de las plataformas digitales tradicionales un 80% del precio del curso.

Otra particularidad de Lectera es que todos los cursos de la plataforma son accesibles en inglés, español, alemán, ruso e hindi, Somos la única plataforma en el mundo que educa en cinco idiomas. Alrededor del 30% de nuestros usuarios en todo el mundo practica en la plataforma una lengua extranjera. La posibilidad de escuchar el curso en varias lenguas, aumentar el vocabulario profesional o entrenar las habilidades lingüísticas es nuestra gran ventaja competitiva.

Lectera lleva más de un año en el mercado. ¿Cuáles han sido los logros?

Nuestro principal orgullo son nuestros usuarios. En un año conseguimos reunir a 180 mil usuarios de más de 50 países. Entre ellos lideran los rusohablantes que provienen de Rusia y los países de la antigua URSS. Gozamos también de gran popularidad en América Latina; el país número dos por el número de estudiantes en la plataforma es México. Actualmente, más de 60 mil estudiantes escuchan los cursos de Lectera en español.

También los cursos de Lectera se comercializan muy bien en la India y los países de África. En general, vemos que nuestros cursos son especialmente buscados donde los mercados laborales son altamente competitivos y las habilidades reales del empleado, que puede usar aquí y ahora, se aprecian más que los títulos universitarios, que requieren varios años de formación.

En el primer año de vida lanzamos varios proyectos nuevos. Lectera Corp es un segmento específico para la formación corporativa. Ofrecemos servicios a grandes corporaciones que nos piden cursos, formación y entrenamientos. El segmento B2B está creciendo aún más rápido que las ventas directas de los cursos. Lanzamos también el nuevo formato Lectera Teens y apostamos fuertemente a la formación de adolescentes. El formato que ofrecemos les encanta a niños y adolescentes, que no son especialmente aplicados ni tienen demasiadas ganas de estudiar.

Es muy agradable que el potencial de nuestra metodología educativa no pasó desapercibido. El prestigioso premio EdTech Breakthrough Awards nombró a Lectera la mejor plataforma educativa de 2021 para la formación continua complementaria, y el influyente premio EdTech Awards me incluyó en la lista corta de los CEO más exitosos de las empresas emergentes.

¿Qué principales tendencias hay en el mercado educativo? ¿Qué cursos son los más reclamados por el mercado?

Diría que en el mercado son evidentes dos principales tendencias: la velocidad y la comodidad. Los usuarios no quieren perder años, ni siquiera meses para obtener conocimientos sobre un sector muy concreto y claro. Se busca una formación que proporcione las habilidades necesarias a usar aquí y ahora.

También observamos que los usuarios no quieren cambiar su rutina establecida por recibir formación. Están dispuestos a dedicar a su formación cierto tiempo libre, por lo que es tarea del proveedor adaptarse a ello. Crece la proporción de alumnos que estudian camino al trabajo o, por ejemplo, durante las pausas con la ayuda de aplicaciones móviles.

Ahora hacen falta conocimientos y habilidades rápidas y económicas, y la posibilidad de perfeccionar estas habilidades. Los agentes del mercado educativo que puedan conseguirlo, se quedarán en el mercado.

Desde un punto de vista global, gozan de popularidad los cursos sobre ventas, marketing digital y soft-skills. Son conocimientos que, al mismo tiempo, son exigidos al máximo por los empleadores y absolutamente necesarios para el crecimiento personal. Entre los nuevos segmentos que están cobrando cada vez más popularidad están los cursos sobre el liderazgo femenino y los programas educativos para adolescentes Lectera Teens.

En el proyecto de Lectera se invirtieron más de 3 millones de dólares. ¿Tus inversores están contentos con los resultados?

Cerramos el primer año de vida con una cifra de negocios de más de 5 millones de dólares y conseguimos pequeñas ganancias. Para una empresa de EdTech es un resultado fenomenal que demuestra que nuestro modelo de negocio funciona.

En la etapa inicial, Lectera captó inversiones de algunos inversores europeos privados que creyeron en nuestro proyecto. Durante este año negociamos con los inversores y acordamos que adquiero sus participaciones de la empresa. Al mismo tiempo, agradecemos mucho a nuestros inversores su apoyo y comprensión de que, en la etapa del crecimiento vertiginoso, que está viviendo Lectera, la empresa debe tener un único centro de rápida toma de las decisiones estratégicas. Estoy segura de mi producto y de que podremos construir nuestro futuro nosotros mismos.

¿Qué planes tienes? ¿Qué podemos esperar de Lectera?

Este año planeamos lanzarnos al 100% en EU y Canadá. El mercado norteamericano es maduro y exigente y es estratégicamente importante para cualquier empresa realmente internacional. Una de nuestras oficinas se encuentra en Miami, pero la pandemia y las restricciones obligaron una pausa en el lanzamiento a gran escala de nuestros productos.

También planeamos lanzar con fuerza nuestro programa de afiliación. Queremos que nuestros usuarios tengan la oportunidad, además de estudiar, de ganar con Lectera. No hay nada más natural que recomendar a amigos y colegas el curso de formación que ya te ha traído provecho. Creemos que estas recomendaciones, que traen a la plataforma a nuevos clientes, deben ser remuneradas.

¿Habrá nuevos productos?

¡Desde luego! Depositamos grandes esperanzas en los Maratones Educativos. El primer producto es el maratón de carrera sin análogos en el mundo. Dura 30 días, los usuarios reciben un detallado mapa de carrera para 10 años en adelante. Estamos testeando este producto en ruso y, una vez probado, lo traduciremos a otros idiomas. Será el primer producto de Lectera, donde, además del trabajo individual, habrá mentores que acompañarán a los usuarios.

Además, antes de finalizar el año, la plataforma ofrecerá más de 200 cursos en cinco lenguas. Durante el año siguiente planeamos más que duplicar su número llevándolo a más de 500. Esto nos permitirá, según los pronósticos más pesimistas, también duplicar el número de usuarios para finales de 2022.