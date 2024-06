LG Electronics impulsa conectividad y comunicación para el mundo laboral durante InfoComm 2024

Pensando en las necesidades del mundo laboral, LG Electronics (LG) presentó durante la convención InfoComm 2024, celebrada en Las Vegas, del 12 al 14 de junio, su nueva línea de pantallas diseñada para salas de juntas, cuya innovadora gama ofrece soluciones versátiles que se adaptan a cada espacio, mejorando la eficiencia de las videoconferencias.

LG puede proporcionar varios productos y soluciones según las necesidades del cliente y las situaciones de uso. Una muestra es el creciente mercado de la función Front Row de la aplicación MS Teams, para la que LG ofrece pantallas LED/LCD optimizadas para usarse en esta plataforma.

Los dispositivos All in One (AIO) se están volviendo populares en la actualidad, debido a la demanda de pantallas grandes y de fácil instalación.

Ejemplo de ello es la pantalla MAGNIT All-in-One (136”), ideal para salas de juntas de gran tamaño. La serie Micro LED LAAA se ofrece como un paquete todo en uno que incluye un controlador integrado y un altavoz incorporado.

MAGNIT All-in-One elimina la complejidad de instalación habitual de las pantallas LED. No se requieren conexiones de controlador ni configuración de módulos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y recursos. Para lograr una pantalla completa de 136 pulgadas, solo se necesitan cinco unidades de módulos LED ensamblados. Además, su marco y cubierta posterior refinados facilitan la instalación y solo necesita dos cables de alimentación.

Más allá de su impresionante tamaño y facilidad de instalación, MAGNIT All-in-One cuenta con funciones específicas para salas de juntas. Por ejemplo, el “Modo Reunión de Oficina” permite configurar fácilmente los detalles de la sala, como número de sala y hora actual, y ofrece funciones convenientes, como el cambio automático de entrada y un temporizador de presentación.

Pero la innovación va más allá: para una experiencia más intuitiva, el LG Magic Remote permite seleccionar y ejecutar el menú de la pantalla como si fuera un mouse, y su cursor se puede utilizar como puntero láser, ideal para presentaciones dinámicas; lo que elimina la necesidad de usar dispositivos adicionales.

Mayor espacio en pantalla

Desde salas de reuniones hasta salas de juntas, LG puede cubrir todos los tipos de salas de reuniones. Ejemplo de ello son:

· 21:9 LED All In One (171”): Opción perfecta para salas de juntas medianas o salas de reuniones equipadas con Microsoft Teams. En comparación con la relación de aspecto anterior de 16:9, permite mostrar más información en pantalla, lo que mejora la visualización de los participantes.

· 21:9 LCD (105”): Para salas de juntas más pequeñas o salas de videoconferencias, la pantalla LG 105” BM5N (21:9) es una opción ideal. También soporta el formato Front Row de MS Teams, lo que garantiza una experiencia de colaboración óptima. Además, ofrece una resolución 5K y un sistema operativo Android 13, lo que permite una fácil integración con diferentes herramientas de software de videoconferencia.

Estas son solo algunas de las características que convierten a la nueva línea de pantallas de señalización de LG para salas de juntas en una solución integral y de vanguardia. Con opciones para distintos tamaños, presupuestos y necesidades tecnológicas, LG se consolida como un socio estratégico para impulsar la colaboración y la productividad en las reuniones de trabajo. Invertir en estas pantallas significa dar un salto hacia salas de juntas modernas, preparadas para enfrentar los retos de la comunicación empresarial actual.

