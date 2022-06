Libertad, la SOFIPO número uno del país liderada por una mujer 

Mencionar a Libertad, es hablar de la SOFIPO más grande de México, con una trayectoria de más de 60 años ofreciendo servicios financieros al sector popular y con una cartera de clientes que hoy se acerca a los 2.5 millones de personas.

Sin embargo, como en todas las historias, no todo ha sido miel sobre hojuelas, y en los últimos tres años, los obstáculos y complicaciones no se han dejado esperar por diferentes factores. Lo destacable es que la empresa no solamente ha logrado sobreponerse a las adversidades, sino que lo ha conseguido gracias al liderazgo de una mujer.

Silvia Lavalle, Presidenta del Consejo de Libertad Soluciones de Vida, llegó a la empresa en un momento complicado tras la salida del anterior presidente del consejo, una inminente pandemia mundial, así como el reto de volver a la categoría 1 en el NICAP.

“El expresidente del consejo se separó del cargo y se desvinculó de la institución para que su proceso legal no afectara nuestra operación. Esta situación intranquilizó a una parte de nuestros ahorradores, pero finalmente terminaron confiando aún más en nosotros, incluso superamos el número de depósitos de ahorradores que teníamos hasta antes de esta crisis”, comenta Silvia Lavalle.

Silvia Lavalle, Presidenta del Consejo de Libertad Soluciones de Vida / Foto: Cortesía Libertad.

La estrategia

En un momento tan complicado, llevaron a cabo estrategias que les permitirían superar esas adversidades las cuales representaban una presión adicional a la que ya existía.

“En este tiempo tuvimos que establecer un Plan de Restauración de Capital. Estaba mucho en juego: colaboradores valientes, una institución noble, accionistas comprometidos, una historia de más de 60 años de soluciones de vida y lo más importante, clientes fieles”, recuerda Lavalle.

Había días en los que nos sentíamos en una serie de suspenso, pues parecía estar todo en contra, todas las adversidades y nada de ayuda, solo nosotros mismos. Pero creo en la justicia y en la verdad, en el arduo trabajo y en el esfuerzo personal que sin duda lleva al éxito”, añade.

La reacción inmediata ante las adversidades fue reagruparse al interior con un equipo sólido y una estrategia ágil para adaptarse con rapidez a las necesidades que demandaba el momento.

“Robustecimos nuestro gobierno corporativo de tal manera que nos diera certidumbre y transparencia. Estando en el ojo del huracán era indispensable ser prístinos y transmitirlo al equipo. En la crisis implementamos varias campañas de comunicación abierta y franca compartiendo nuestra realidad, acompañada de los planes a seguir. Aceleramos nuestros procesos de digitalización ofreciendo alternativas remotas con operaciones fáciles, seguras y confiables para nuestros clientes”, comentó.

Para que Libertad lograra restaurar su categoría en el NICAP, se diseñó un plan exitoso y complicado, que significó algunos sacrificios, pero que terminó por eficientar las estrategias en tres frentes, generación de mayores ingresos, disminución de casi un 34% del gasto operativo y la búsqueda de inyección de capital por parte de accionistas.

Aunque el camino continúa, la ruta que ha trazado el liderazgo de Silvia Lavalle tiene mucho mérito y siembra la confianza de dirigirse a buen puerto.

“Vienen cosas muy buenas, innovadoras. Queremos ser un referente de plataforma tecnológica para nuestros clientes y nuestros competidores, para cambiar el entorno en atención a los más vulnerables. Invertiremos en nuestra transformación digital para estar donde los clientes nos necesiten. Queremos ser una entidad cercana, omnicanal y omnipresente, y sabemos que estamos regresando a nuestros orígenes enfocándonos a las personas que son lo más importante y nuestra fortaleza, esa que se necesita para seguir escribiendo esta historia de éxito de la mano de nuestros clientes”, concluyó.