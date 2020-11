Liderazgo profesional y personal: hazlo posible con Monika Tapia

Es una realidad que vivimos tiempos donde la inmediatez y la virtualidad imperan entre las relaciones interpersonales. Entre un agitado ritmo de vida y el protagonismo de las redes sociales en nuestra vida, olvidamos mirar hacia una parte esencial de la esencia humana: la introspección.

Conocer mejor la persona que cada uno de nosotros es resulta vital para marcar una diferencia en nuestro estilo de vida, desde los hábitos hasta las necesidades básicas. Para desarrollar mejor estos importantes ejes, existen disciplinas, como el neurocoaching, especializadas en optimizar el desarrollo profesional y personal a través de una gran transformación.

En ese sentido, Monika Tapia se posiciona como una coach internacional, conferencista y líder empresarial en más de 50 países, enfocada en asistir a quienes buscan mejorar distintas áreas de vida a través del desarrollo integral con el objetivo de contribuir al liderazgo con un impacto positivo y duradero en la sociedad.

Asimismo, en la trayectoria de Tapia destaca la publicación del bestseller en Amazon “Emprendedora, cabrona, sabia y feliz”, donde la autora ofrece herramientas para enfrentar paso a paso los momentos de debilidad, pensamiento negativo, tristeza, crisis emocional, mal manejo de finanzas personales y problemas con relaciones interpersonales.

Por otro lado, la empresaria mexicana es CEO y fundadora de la asociación sin fines de lucro Mujer de Impacto y la Academia de Impacto, dedicadas a impulsar a las personas que desean romper patrones y paradigmas para trascender la productividad a través de cinco áreas principales: espiritualidad, estabilidad emocional, equilibrio mental y físico, e independencia financiera.

Monika Tapia

Uno de los mensajes principales de Monika Tapia es que “hace tres años visualicé Academia de Impacto como una herramienta desarrollada con base en los entrenamientos constantes que he tomado a lo largo de los años, capacitándome con personas como Tony Robbins, Grant Cardone y Bob Proctor, buscando transmitir este conocimiento a nivel internacional donde miles de personas han transformado su vida personal, financiera y espiritual. Me enfoqué en las lecciones que me ayudaron y en las historias de éxito que se me han compartido a través de conferencias, así como tips, herramientas y estrategias que han alcanzado un éxito total”.

De acuerdo con la conferencista, en Academia de Impacto, los asistentes aprenden a reconocer paradigmas mentales que les impidan superarse, además de eliminar miedos y pensamientos de escasez, fracaso y frustración.

“Aprenderán a tener control en sus emociones para hacer un cambio positivo en todas las áreas de su vida y mejorar sus relaciones. Aprenderán a mejorar sus finanzas con una estrategia de manejo de porcentajes, a negociar para conseguir lo que desean. Conocerán estrategias de venta y liderazgo, empoderamiento, actitud y postura, así como recomendaciones para padres y parejas”, detalla la especialista en neurocoaching.

Monika Tapia es reconocida como la latina número 1 en la industria del Network Marketing, de acuerdo con la revista Business for Home. Además, es creadora de la marca de ropa Rich Mind Kids e inversionista en más de 30 negocios.