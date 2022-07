Mariano Aguirre: los diversos caminos de la creatividad

Mariano Aguirre es un arquitecto mexicano, fundador de MAAD, Arquitectura y Diseño, un despacho especializado en interiorismo y arquitectura con el que ha desarrollado más de 20 proyectos, ha sido reconocido a nivel internacional por su aportación a la vanguardia y la creatividad en México.

Su trabajo destaca por tener una afilada sensibilidad a los detalles, los espacios y generar un delicado balance entre la funcionalidad y la estética. El tratamiento de sus intervenciones se desarrolla de manera libre, centrada en el aspecto humano y los detalles de personalidad, intereses, gustos y sueños de las personas que habitarán los espacios.

Mariano descubrió su interés por la arquitectura desde temprana edad. “Tengo recuerdos desde niño de siempre haber estado interesado en los espacios en los que la gente habitaba. Yo llegaba a algún lugar y observaba y me preguntaba por qué las cosas eran de esa forma y no de otra. También me gustaba mucho dibujar, lo cuál después vino a sumar a la arquitectura y el diseño”, comenta.

El camino hacia la creación única

Con una personalidad sensible a las expresiones artísticas, pues Mariano también tiene una faceta en el ámbito de la actuación y el canto, nos habla de sus procesos para lograr cosas únicas, arriesgadas y vanguardistas a través de la creatividad.

En ese aspecto encuentra inspiración en situaciones de su vida diaria y en algunos ejemplos con los que alimenta su relación con la creatividad, como en Moët & Chandon, un champagne que siempre ha velado por la vanguardia rompiendo barreras con su espíritu pionero, algo que lo hace único al resaltar esa esencia original.

“A veces nos encasillamos pensando en ser diferentes, disruptivos o en crear algo nuevo, pero a mi lo que me ha funcionado es pensar que no vamos a encontrar el hilo negro, cuando dejemos de pensar en que queremos ser diferentes o únicos es cuando en verdad vamos a lograrlo”, reflexiona.

Esa naturalidad con la que Mariano se acerca a su trabajo ha sido la clave del éxito. Pues el saber que la singularidad es un aspecto intrínseco del ser humano, le ha dado la libertad para crear sin restricciones.

Mariano Aguirre fundador de MAAD, Arquitectura y Diseño

Mariano Aguirre fundador de MAAD, Arquitectura y Diseño

Fotos: Cortesía.

“Cada quien propone lo que está dentro de él, nadie más lo puede hacer, en ese sentido ya somos únicos. Confiando en quienes somos y siendo libres al proponer, es cuando podemos realmente ser creativos”, asegura.

Otra de las claves de su éxito es el equilibrio, el cuál es uno de los aspectos distintivos de su trabajo.

“La forma debe seguir a la función. Un espacio que no sirve para lo que es creado, no tiene ningún uso. Si creamos el espacio para que se adecúe a las necesidades del cliente y a partir de ahí aplicamos colores, tendencias, gustos, inspiraciones o como le quieras llamar, siempre va a resultar un espacio único y nos podemos dejar de preocupar por si es propositivo, creativo o disruptivo, porque va a ser un espacio útil para empezar y va a tener ese balance”, explica.

El reto de encontrar tu propia voz

Este equilibrio es una búsqueda constante no solamente en las creaciones de Mariano, sino también en su vida personal. Pues uno de los retos principales que tiene en la actualidad, es encontrar balance entre sus distintas pasiones e intereses, que van desde la arquitectura y el diseño hasta el canto y la actuación, los cuales alterna en la actualidad.

“Está siendo un gran reto alcanzar un balance entre lo que quiero ser y los otros intereses que tengo, no encasillarme en decir soy arquitecto y se acabó. Seguir conociéndome y seguir creciendo”, señala.

Si bien para una persona creativa, es complicado encontrar un balance entre sus diferentes intereses, algo que es doblemente complicado es atreverse a dar el paso hacia lo que en verdad queremos. Ese fue otro de los retos en la vida de Mariano, que pudo sortear solamente cuando confió en su propia voz y lo que tenía que decir.

“El momento más difícil de mi carrera fue cuando me independicé, dejé mi trabajo y puse mi despacho. Ese momento que estuve postergando fue complicado. Lo que me sacó adelante fue que yo tenía cosas qué decir, tenía mucho por expresar, diseñar y crear. Cuando tuve la oportunidad con mis primeros clientes y no me dio miedo ser propositivo, eso fue lo que hizo que funcionara. Realmente creer que sí tengo algo que decir y no tener miedo”, comenta.

Para Mariano la creatividad proviene de nuestras pasiones, de creer en uno mismo, derribar los miedos y tener la libertad para sacar lo que tenemos que decir sin restricciones.