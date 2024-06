Marta Marcilla Alonso, la mujer poderosa que lidera el Real Estate internacional

Marta Marcilla Alonso, creadora, fundadora y CEO de TSALACH Real Estate y destacada líder de Tsalach Group, se ha posicionado como una figura influyente en el sector, abarcando mercados en el Caribe mexicano, República Dominicana y Estados Unidos.

Su aparición en la edición de Mujeres Poderosas subraya su capacidad de liderazgo y su enfoque único para llevar su empresa a nivel internacional, en una industria tradicionalmente dominada por hombres.

Marta Marcilla Alonso proviene de una estirpe de mujeres fuertes e independientes, un linaje que comenzó con su bisabuela, una mujer adelantada a su tiempo que rompió esquemas al emprender en una época donde la independencia femenina era casi impensable. Nacida en Barcelona, Marta demostró desde temprana edad una predisposición hacia el riesgo y una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas. Criada en un entorno donde la fortaleza y la independencia eran valores fundamentales, forjó su propio camino hacia el éxito.

A los 14 años enfrentó su primer gran desafío al incursionar en el mundo del modelaje. Con audacia y determinación, rápidamente se consolidó como una de las principales modelos del momento, desfilando para prestigiosos diseñadores y viajando por el mundo, sentando las bases de una carrera marcada por la resiliencia y la visión innovadora que hoy define su liderazgo en el Real Estate.

En entrevista con Forbes, Marcilla nos detalla su visión y evolución. Marta, has mencionado que tu enfoque en TSALACH Real Estate es darle una visión internacional a lo que comúnmente se ve como un negocio familiar.

¿Cómo has logrado esto?

En efecto, he dirigido mis esfuerzos hacia la internacionalización de TSALACH Real Estate, buscando trascender las fronteras de lo convencional en un ámbito que tradicionalmente ha sido asociado con negocios de carácter más local o regional. Para lograr este propósito, he adoptado una mentalidad estratégica similar a la de empresas globales de renombre como Tesla o Apple. Este enfoque implica un meticuloso análisis logístico respaldado por la innovación tecnológica y continuos estudios de mercado exhaustivos, que nos permiten estar a la vanguardia y ofrecer el producto final que nuestros clientes buscan. Además, realizamos un profundo análisis de big data y prestamos una atención rigurosa a los indicadores clave de rendimiento (KPIs) para garantizar que nuestro crecimiento no sea producto de la inercia, sino de una visión y estrategia bien medida, lo que disminuye significativamente el riesgo de fallar.

Saber adaptarte al cambio es algo que has destacado como clave para tu éxito.

¿Podrías profundizar un poco más?

Sin duda, la capacidad de adaptación es fundamental en un entorno empresarial tan dinámico como el del Real Estate. Desde el inicio de mi carrera, he abrazado el cambio como una oportunidad para evolucionar y crecer, en lugar de resistirme a él. Esta mentalidad me ha llevado a buscar constantemente nuevas formas de innovar y mejorar, tanto a nivel personal como organizacional. No escatimo esfuerzos en mantenerme al día con las últimas tendencias y tecnologías del sector, invirtiendo en mentorías con líderes destacados y dedicando tiempo a la formación continua. Para mí, el cambio no es un obstáculo, sino un catalizador para el progreso y la excelencia empresarial.

Tu enfoque en el desarrollo personal y profesional de tus colaboradores es notable.

¿Cómo se refleja en el día a día de TSALACH?

En TSALACH consideramos a nuestro equipo humano como el activo más valioso de la empresa, y como tal, invertimos considerablemente en su crecimiento y desarrollo. Mi objetivo es crear un entorno donde cada miembro del equipo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, tanto a nivel profesional como personal. Para lograr esto, no solo ofrecemos formación y mentoría de alta calidad, sino que también fomentamos una cultura de apoyo mutuo y colaboración. Creemos firmemente que un equipo motivado y bien preparado es la clave para brindar un servicio excepcional a nuestros clientes y para alcanzar nuestros objetivos empresariales a largo plazo.

Cuéntanos más sobre cómo logras mantener a tu equipo motivado y feliz.

En TSALACH nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo que no solo sea productivo y profesional, sino también estimulante y gratificante. Reconocemos la importancia de equilibrar el arduo trabajo con momentos de descanso y camaradería, y por eso organizamos eventos regulares como nuestro ‘Tapas and Birras’ semanal, donde todo el equipo tiene la oportunidad de relajarse y socializar en un ambiente informal. Además, promovemos una cultura de reconocimiento y aprecio, donde se valora y se celebra el esfuerzo y el éxito de cada miembro del equipo. Creemos firmemente que un equipo feliz y motivado no solo es más productivo, sino también más creativo y comprometido con el éxito de la empresa.

¿Qué consejo darías a otras mujeres que aspiran a ser líderes en sus industrias?

Para las mujeres que aspiran a liderar en sus industrias, mi consejo sería que nunca subestimen su propio potencial y su capacidad para hacer una diferencia. Es fundamental tener confianza en sí misma y en sus habilidades, y estar dispuesta a desafiar los estereotipos y las expectativas convencionales. Además, es importante rodearse de mentores y modelos a seguir que las inspiren y las guíen en su camino hacia el éxito. La preparación, el compromiso y la resiliencia son clave en el camino hacia el liderazgo, y nunca deben subestimarse. Y, sobre todo, recuerden que el éxito no se mide solo por los logros individuales, sino también por el impacto positivo que tienen en quienes las rodean y en la sociedad en general.

EDIFICANDO UN MEJOR FUTURO

Marta Marcilla Alonso es más que una exitosa empresaria del Real Estate, es una líder visionaria que ha transformado la manera en que opera esta industria. Su inclusión en la edición de Mujeres Poderosas de Forbes no solo celebra sus logros, sino que también invita a otras mujeres y hombres a unirse a este movimiento de transformación y sostenibilidad en el Real Estate.

Con su enfoque en la creación de comunidades productivas y armoniosas, Marta está marcando el camino hacia un futuro más brillante y responsable para la industria inmobiliaria global. Esta narrativa no solo destaca a Marta Marcilla Alonso como una figura clave en el Real Estate, sino que también subraya su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo inclusivo, inspirando a una nueva generación de profesionales a seguir su ejemplo.