Maybelline New York y Spotify fusionan música y maquillaje en una experiencia única

¿Alguna vez has pensado cómo sería escoger el labial ideal a partir de tu música favorita? Maybelline New York y Spotify lo hicieron realidad a través de una campaña innovadora en la plataforma de streaming para destacar su nueva colección de labiales “Super Stay Pink Mix”, junto a sus portavoces: Tini y el grupo de K-pop ITZY.

Gracias a las opciones de personalización de contenido de Spotify, Maybelline New York creó una experiencia dentro de la aplicación que permitió a la audiencia de la plataforma conectarse con la marca de una manera más profunda y significativa, convirtiéndose en la primera marca en alcanzar este nivel de personalización mediante la aplicación.

Durante un mes, Maybelline New York invitó a los usuarios de Spotify a responder un breve cuestionario, que tomaba en cuenta no sólo sus hábitos de escucha y gustos musicales, sino preguntas relacionadas al uso de su lipstick. Con estos datos Spotify generaba una playlist personalizada y la recomendación del tono ideal de Super Stay Matte Ink y Vinyl Ink de Maybelline New York.

Esta estrategia no solo generó una fuerte conexión emocional con la marca, sino que también resultó en una alta tasa de participación: más del 70% de los usuarios que fueron informados sobre la experiencia la utilizaron, y la campaña logró una interacción del 95% dentro de la aplicación.

“Con esta campaña, queremos mostrar cómo las marcas pueden utilizar la recopilación de datos para llegar a toda su audiencia y utilizar más contenido digital para crear experiencias únicas y atractivas. El poder del audio no tiene límites, y en esta ocasión Maybelline New York lo demostró al reconocer la diferencia de formas inesperadas, estratégicas y dedicadas 100% a lo que las audiencias necesitan”, celebró Andrea Rivera, Head de Spotify Advertising Sales para México.

La campaña de Maybelline New York abre una oportunidad para que más marcas pueden utilizar esta funcionalidad en Spotify para crear experiencias de impacto y ofrecer contenido multimedia significativo y personalizado, además de facilitar una conexión directa y efectiva con sus usuarios, permitiendo una mejor experiencia y una mayor capacidad de amplificarlo en redes sociales.

Consulta más información sobre cómo desarrollar experiencias de este tipo para tu marca aquí.