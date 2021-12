Melania Dalla Costa: la fragilidad como símbolo de poderío

Hoy en día es uno de los rostros más poderosos y enigmáticos de la cinematografía contemporánea. Pero desde muy pequeña, Melania Dalla Costa fue consciente de que la sensibilidad, artística y humana, serían las armas que la llevarían a lograr sus sueños y posteriormente a alzar la voz a pesar de sus dudas y fragilidades; hasta convertirse en una fuente de inspiración para miles de mujeres en el mundo.

Como ella misma opina, su historia no es muy diferente a la de muchas otras mujeres, pues fue “una niña que creció en un pueblo de montaña, con su abuelo pastor y con grandes sueños que la acompañan hasta el día de hoy”.

Proveniente de una familia amante del cine, decidió estudiar actuación desde pequeña hasta obtener su primer papel televisivo en 2014; pero fueron la pasión y el compromiso con sus ideales lo que la llevaron a despertar en el activismo.

Melania comenzó a dar testimonio sobre la violencia contra la mujer para las Naciones Unidas en 2019, posteriormente Grazia Arabia la presentó como una de las mujeres más inspiradoras a nivel mundial y recientemente fue elegida para representar la campaña “Mujeres Empoderadas” junto a Eva Longoria, Alicia Keys e Isabel Fontana.

“Es un honor formar parte de este proyecto que me ha encantado y con mujeres tan inspiradoras y conocidas en todo el mundo. Realmente las respeto como artistas, como activistas y sobre todo como mujeres”, indica.

Melania Dalla Costa / Foto: Maria La Torre

Al igual que ellas, la actriz italiana representa la belleza, la tenacidad, el compromiso y el poderío femenino en la actualidad, sin embargo, hay algo particular en ella y es que su participación en “Stato di Ebbrezza”, un filme que habla sobre adicciones, la hizo generar una singular empatía con la fragilidad.

“Me di cuenta de que las personas que viven toda la vida con una enfermedad mental y con traumas, también son hermosas, fuertes y resistentes. Espero que esto se pueda comprender especialmente entre los jóvenes. Nuestros traumas y nuestra fragilidad pueden transformar nuestras historias trágicas en historias de amor, verdad y belleza”.

Es esta conciencia la que la ha impulsado para salir al mundo y reconocer, primero, que las personas, especialmente las mujeres, no siempre tienen una vida perfecta pero eso no tiene que ser factor para no fortalecerse, alzar la voz y luchar por las cosas que valen verdaderamente la pena en la vida.

“Amo todas mis heridas, volvería a hacer todo de la misma manera de nuevo. Mis heridas y mis errores me han enseñado a ser fuerte y han contribuido a hacerme la mujer que soy hoy. No tengo miedo de expresar mis dudas y miedos, al crecer aprendes a mostrar tu debilidad como un signo de gran fortaleza”, comenta.

Melania Dalla Costa / Foto: Maria La Torre

El compromiso es con las más vulnerables

Para participar en la campaña, Melania reflexionó sobre su posición como una mujer de estos tiempos y fue por eso que su compromiso es con las mujeres más vulnerables.

“Estoy orgullosa de haber sido elegida, pero no puedo ignorar a las mujeres que arriesgan su vida cada día y dedican cada minuto del día a salvar la vida de otras personas. Ellas son los verdaderos héroes. Más de 2.500 millones de mujeres en todo el mundo (a veces en más de una ocasión y de múltiples maneras) se han visto afectadas por leyes de discriminación y la falta de protección legal. Para combatir la violencia contra las mujeres es necesario un cambio cultural radical en nuestra sociedad. A menudo hablamos de innovación científica y de grandes avances, pero en el mundo actual siguen habiendo mujeres que viven atrapadas en cárceles de abusos. Lamentablemente, muy a menudo estos abusos se quedan en silencio”, comenta.

Planes y proyectos

Profesionalmente la actriz vive un momento de mucha creatividad, con proyectos en puerta de los que se siente orgullosa y son congruentes con sus ideales.

“Actualmente estoy inmersa en la magia de la creación, nuevos proyectos que cuentan historias de mis orígenes Altopiano di Asiago. Estoy trabajando para llevar a la gran pantalla un guión que muestre protagonistas femeninas como Bonecrackers, The Golden Blood y La Lupa (La Loba). El cine todavía no representa a muchas protagonistas femeninas fuertes y decididas y me gustaría dar a las mujeres esta oportunidad y lugar. Quiero contar historias nuevas y únicas”.

Sobre con quién le gustaría trabajar en futuros proyectos, Melania habló de Leonardo DiCaprio, al considerarlo un hombre talentoso, sensible y comprometido con la protección del planeta.

“Pienso en su inolvidable interpretación del cazador Hugh Glass en la obra maestra “The Revenant” de Alejandro González Iñárritu. La película está basada en la historia real de Hugh Glass, el cazador americano del siglo XVIII que fue abandonado tras ser mordido gravemente por un oso. Es un hombre que nunca se rinde y lucha aunque su vida cuelga de un hilo. El sufrimiento y la intensidad de su interpretación me catapultaron al mismo bosque helado, en la piel de Hugh Glass, sentí su dolor. Por eso creo que Leonardo DiCaprio es un genio”.

Melania Dalla Costa / Foto: Maria La Torre

Creditos:

Talento: Melania Dalla Costa @melaniadallacosta

Photografa: Maria La Torre @bymarialatorrephotography

Estilista: Paola De Cegli @paoladec

Maquillaje y peinado: Daniela Zeqo @danielazeqo / Maria Grazia Arcese @mariagraziaarcese_mua

Asistente de fotografía: Malak Madane @malakmadane

Producción: Marcela Mayorga @marcelamayorgas

Locación: Hotel Principe di Savoia Milano – Dorchester Collection @principesavoia

Agencia: My Way Managmanet @mywaymanagement_

Prensa: Nico Freijo