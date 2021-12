Mestiza Tulum: el lugar de tus sueños

La existencia de los sueños todavía se mantiene como una incógnita. ¿Cómo funcionan? ¿Tienen algún propósito específico? Se sabe que son historias e imágenes que nuestros cerebros crean mientras dormimos. Sin embargo, a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos que se produjeron en las últimas décadas, los profesionales aseguran no saber el motivo de su existencia. Según el famoso psicólogo suizo Carl Jung, los sueños nos permiten acceder al significado simbólico y profundo de nuestras experiencias vitales.

Jim Kara tuvo un sueño. Uno de proporciones cinematográficas, de esos que pueden cambiar tu vida. El CEO de DBM Development vivió un sueño con tal profundidad que se vio obligado a abandonar todo lo que estaba haciendo para volver a sus raíces. Era el año 2016, y había tomado un volantazo inesperado a nivel profesional, alejándose de la arquitectura, su primer amor. La razón fue el fallecimiento de su abuelo unos años antes. Con la partida de su faro espiritual, también murió toda su inspiración.

Cuando era pequeño, mucho antes de convertirse en un empresario, solía visitar las construcciones de su abuelo. Poco a poco empezó a interesarse por el oficio, mientras su abuelo le enseñaba cada día un poco más. Empapado de todo ese mundo, Jim terminó por apasionarse: la arquitectura podía ser su motor de vida. Cuando ya tenía edad para comenzar a trabajar, Jim cumplió su sueño de trabajar codo a codo junto a su abuelo. Formaron una sociedad especial y potente y edificaron en Estambul, Marruecos y por toda África, sumando toneladas de experiencia.

De la forma menos pensada, se reencontraron en un sueño mientras Jim viajaba por Tulum. “Mi abuelo se me apareció y me dijo: este es el momento, este es el lugar, vuelve y construye nuevamente, y haz lo que te enseñé. Todo lo que te enseñé en África, en el Medio Oriente, mézclalo con Tulum y dales un maravilloso producto que no han visto nunca antes”, cuenta el empresario.

Así fue como dio nacimiento a Zambo, su primer y exitoso plan de departamentos de lujo, situado en Lúum Zama, dentro de Aldea Zamá, en la costa sureste del Caribe Mexicano. Con todas las propiedades vendidas en tiempo record, Jim decidió ir por más, e ideó Mestiza, un nuevo proyecto aún más ambicioso que el primero, localizado también en la privada comunidad de Lúum Zama. Siguiendo con el mismo concepto de fusión de culturas y materiales, DBM Development unió fuerzas con Studio Arquitectos para crear un proyecto más grande.

Cortesía: DBM Development

Mestiza simboliza el lujo en todos los sentidos de la palabra, pero principalmente evoca al nuevo lujo del que Tulum se ha hecho protagonista, el lujo descalzo. Un estilo de vida elegante pero sin ostentosidades, donde el confort y el bienestar son iguales a los de un hotel cinco estrellas. El entorno natural que envuelve el lugar en toda su integridad es un bálsamo que te invita a conectar con una profunda tranquilidad, rodeado de espacios deslumbrantes.

En Mestiza llevaron a la perfección todo lo que habían logrado con éxito en Zambo, logrando así un desarrollo singular con un diseño único donde se combinan los mejores valores arquitectónicos con la naturaleza idílica de la selva caribeña. El proyecto refleja la honestidad y sencillez de las arquitecturas yucateca y africana, con su paleta de colores cálidos y sus texturas naturales.

Cortesía: DBM Development

El complejo está conformado por 6 departamentos en la planta baja, cada uno con sus respectivas piscinas y jardines interiores; 11 departamentos en el primer nivel, con vistas de una belleza incomparable; 8 departamentos penthouse en el último nivel, emplazados a la altura de las copas de los árboles para deleitarse con los atardeceres y, finalmente, la luxury villa, una mansión de lujo de la más alta categoría con tres piscinas y un tono de hotel boutique. Mestiza cuenta con un sinfín de amenidades, como el spa, la palapa de yoga, el anfiteatro, la alberca y los miradores, entre otras. Todo realizado con un rigor exhaustivo hasta en el más mínimo detalle.

Tulum se revitaliza semana tras semana de la mano de proyectos como Mestiza. La calidad de vida aumenta en proporciones enormes, mientras se expande todo a su alrededor. La cultura, las ofertas gastronómicas, el arte emergente y una vida nocturna estimulante generan un clima híbrido, tan cosmopolita como local. Priorizando la máxima calidad y siempre, sin excepciones, respetando el medio ambiente y la sustentabilidad, DBM Development se posiciona como una de las mejores desarrolladoras de terrenos residenciales de lujo del Caribe Mexicano. Jim Kara construye tu hogar en el paraíso gracias al enorme apoyo de su familia, su socio Habib Abakar, a Marco Segura, el director general del proyecto, y a Arturo Segura, uno de los mejores ingenieros de México.

