Mezcal Amores Logia: la mística milenaria del agave selecto

View this post on Instagram

Mezcal Amores Logia Cenizo, el primero de la familia Logia y uno de los más especiales; elaborado con Agave Cenizo (Duranguensis) en Nombre de Dios, Durango.⁠ ⁠ Uno de los principales distintivos de este elixir, es que su agave se muele con hacha a mano en un maje; una persona muele entre 40 y 50 kilos al día; de ahí que elaborarlo sea más complejo y especial; lo cual se refleja en sus deliciosos y aromáticos 46º, donde se logra un balance de aromas y sabores inigualable.⁠ ⁠ Consigue ya tu Mezcal #AmoresLogia en Amazon. #MezcalAmores #AmoresAmaras ⁠ ⁠