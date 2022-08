OFFF, festival de creatividad y cultura digital, llega a México impulsado por Catorce Días

Lejos quedaron los tiempos en que la estandarización de procesos llevaba al éxito. Tras poco más de dos años de trabajo remoto y contingencia sanitaria, sabemos que las fórmulas preconcebidas de éxito dejaron de ser infalibles. Hoy, la única condición para que cualquier tipo de emprendimiento trascienda reposa sobre la capacidad de crear soluciones ante un contexto cambiante.

Sin embargo, la creatividad no sucede mágicamente. Es un músculo que todas las personas podemos y debemos ejercitar constantemente. Una de las mejores formas de hacerlo es compartirnos unas a otras el resultado de nuestra propia exploración, esas maneras novedosas de pensar y actuar que nos permiten evolucionar al encontrar soluciones diferentes, originales y nunca probadas.

En este sentido, surgen espacios diseñados para impulsar las habilidades y capacidades de empresas y negocios con base en herramientas de vanguardia. Ejemplo de ello es el Festival OFFF, que ha sido sinónimo de creatividad desde que se creó hace 22 años en Barcelona, España, como un evento de cultura post-digital con el propósito de ser fuente de inspiración y punto de encuentro para las mentes más curiosas del mundo. Ha logrado posicionarse como un referente en innovación contemporánea en más de 40 ciudades, como Berlín, Londres, Moscú, Nueva York, París, Tel Aviv y, este año, Ciudad de México.

Crédito: cortesía de OFFF.

En palabras de Josué Ibañez, representante de OFFF en México, se trata de un evento sin precedentes. “Tenemos el propósito de revolucionar al sector creativo en nuestro país, inspirando positivamente a cada paso. Creemos firmemente que tenemos todos los ingredientes para convertirnos en una potencia de creatividad e innovación. OFFF México nos abrirá una ventana por la cual podremos asomarnos al porvenir de las tendencias digitales a través de un programa cuidadosamente curado, esperando detonar nuevas ideas en todas las personas que no solo siguen tendencias, sino que las crean y participan activamente aportando su esencia”.

Detrás de este acontecimiento está la agencia Catorce Días, co-fundada más de una década atrás por Manuel Ortega y Juan Carlos Méndez, dos mercadólogos que se cansaron de buscar sin éxito su socio ideal. “Fuimos clientes de agencias increíbles que nos enseñaron todo lo bueno, pero también lo malo. Y vimos el surgimiento del medio digital como la gran oportunidad de crear de cero una organización que tuviera a la innovación como una herramienta para materializar el desarrollo de las marcas, no de su propio ego. Estos dos conceptos a la larga se convirtieron en parte esencial del ADN de Catorce Días: la experimentación y la responsabilidad con los resultados”, recuerdan.

En aquellos días muchos creían que lo “digital” era una moda, pero el tiempo les dio la razón y su éxito dio pie a que desarrollaran capacidades below the line, estratégicas, de producción, research, desarrollo tecnológico, etc., que ahora les permiten lidiar con un evento tan holístico como OFFF. “Al ir sumando estas capacidades no queríamos volvernos ‘todólogos’, por eso creamos un modelo que conjuntara lo mejor de las agencias especializadas con lo mejor de las full-service. Lo llamamos Especialización Integrada: somos una comunidad creativa compuesta por varias agencias especializadas, con talento experto en cada disciplina. Son autónomas, pero están integradas en un mismo ecosistema, para que se potencien mutuamente y trabajen alineadas, en pro de la marca. OFFF, por ejemplo, es un proyecto pluridisciplinario en el que involucramos casi todas nuestras especialidades”.

La idea de traer este festival a México no respondió a una simple estrategia comercial ni de reputación de marca, sino a un llamado más profundo. “Aunque el mercado nos catalogue como una agencia de publicidad, nuestro propósito es mucho más ambicioso que hacer campañas relevantes. Buscamos retar las verdades establecidas para presentar nuevas ideas que mejoren el mundo. Por eso, cuando Josué nos invitó a meternos a las entrañas de OFFF Barcelona y vimos que más que un festival es una comunidad unida para incentivar la creatividad, sentimos que teníamos que ayudar a sembrar esta idea en el talento mexicano”.

Crédito: cortesía de OFFF.

Esta filosofía conecta con muchas de las tendencias de negocio consciente que estamos viendo proliferar en el mundo. La web3, el open source, las DAOs (Decentralized Autonomous Organization, por sus siglas en inglés), el movimiento de capitalismo consciente o capitalismo de stakeholders, son algunos de los conceptos que están permeando en las mentes de los empresarios más progresistas.

“La industria creativa de la que formamos parte es uno de nuestros stakeholders más importantes y tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sumarle valor. Trayendo OFFF a México queremos reafirmar este compromiso, porque estamos posibilitando un intercambio de ideas que puede marcar el inicio de una nueva revolución creativa que trascienda las fronteras de nuestro país”, explican los CEOs.

Aunque esta no es la primera vez que el festival desembarca en tierras mexicanas, esta edición genera una expectativa mayor para sus representantes. “Estamos seguros que la alianza construida con Catorce Días potencializará el festival como nunca. Viviremos un relanzamiento y festejaremos la creatividad e ideas vanguardistas de la mano de las mentes más brillantes de México y el mundo”.

Las actividades del festival están dirigidas a todas las personas que tengan ganas de aprender, participar e inspirarse, interactuando con las mentes que están haciendo avanzar la cultura post-digital, a través de charlas, talleres y encuentros donde talentos innovadores de todas las latitudes compartirán sus valiosas experiencias y mostrarán sus descubrimientos en campos como: 3D, dirección de arte, branding y estrategia, comunicación, diseño, arte digital, diseño gráfico, interactividad, ilustración, papercraft, fotografía, tipografía, video, impresión y motion graphics, entre otros.

Está confirmada la presencia de ponentes de talla internacional como David Carson, Hey Studio, PSYOP, Brendan Dawes, Alejandro Masferrer, Vallée-Duhamel, Moment Factory, State TV y Javier Jaén. También serán parte destacados talentos nacionales como Alejandro Magallanes, Cinema Fantasma, Yasmin.Gif e Intus Interactive Design, pero no se descartan sorpresas de último momento.