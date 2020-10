La marca londinense especializada en moda de lujo, Farfetch, presentó la campaña global “Open Doors to a World of Fashion”, protagonista de la nueva identidad de marca y el diseño del monograma ‘Fuse’, una herramienta de comunicación que conecta al mundo de la moda tradicional con las necesidades de una empresa digital dinámica.

Farfetch ha dejado en claro que esta nueva campaña refleja la apertura y optimismo que respaldan la creatividad en cada diseño, el orgullo de ser miembro de una comunidad global, la felicidad por ser humanos y, especialmente, la alegría genuina por vivir una faceta de moda sostenida.

“Open Doors to a World of Fashion es una campaña con sentido de optimismo y unión. En un panorama donde no podemos estar juntos físicamente, queremos expresar cómo podemos llevar el mundo de la moda a todo el planeta, ahora y en el futuro”, detalla Holli Rogers, Chief Brand Officer de Farfetch.

La directiva señala que Farfetch atraviesa una intersección entre dos mundos: moda y tecnología. “Estos mundos ya estaban mezclándose antes de la pandemia, pero la transición online se aceleró. A través de esta campaña unimos a nuestra propia comunidad, abriendo las puertas a una red de almas afines: rompemos barreras y eliminamos fronteras, abrimos las puertas del mundo de la moda”.

Por su parte, Ronojoy Dam, Brand and Culture Director de Farfetch, agrega que “nuestra campaña es enriquecedora y motivante, bella y mira hacia el futuro. Queríamos que se sintiera inclusiva, elegante, idiosincrática y equitativa. La moda se trata de soñar, contar historias y expresarse, diseñada ahora más que nunca para empoderar. Estamos orgullosos de haber trabajado con talento visionario internacional para traer a la vida a esta campaña”.

Crédito: cortesía Farfetch

El elenco de creativos que enlistó la empresa para esta nueva campaña evoca la moda en su mejor punto, cada uno personificando una cualidad especial del universo Farfetch, donde perfilan:

Jeremy O Harris, aclamado escritor de obras de Broadway; la musa de moda, Veronika Kunz; el poeta londinense, Sonny Hall; la icónica actriz china, Angelababy, el ambientalista Wilson Oryema; la chica de portada de Vogue, Kesewa Aboah, así como nuevos talentos de China, Nigeria e India.

“Open Doors to a World of Fashion” está inspirada en el sentimiento que surge tras afrontar tiempos difíciles y nuevos comienzos. Es la expresión individual en una era de transformación y exploración. Es soñar nuevos sueños, explorar nuevos mundos y abrir las puertas a posibilidades infinitas.

Lanzada en Nueva York, Shanghai, Londres y algunos mercados clave del Medio Oriente, la campaña incluye un innovador Portal Lens para Snapchat, donde los usuarios podrán ‘visitar’ boutiques icónicas de todo el mundo desde donde se encuentren. Además, presenta un TikTok challenge, pláticas puntuales e inspiracionales con voces de la moda a través de Instagram, y un nuevo canal de YouTube, así como alianzas de contenido únicas con Vogue, Harper’s Bazaar, Highsnobiety, More of Less y la recién relanzada AnOther Magazine.

Como la plataforma global líder en la industria de moda, Farfetch implementó un acercamiento único en la forma y funcionalidad de su identidad, asociándose con el estudio de diseño de Munich Bureau Borsche para generar un nuevo sistema visual.

“Con nuestra nueva identidad queremos introducir una visión que mira hacia el futuro empoderado por tecnología innovadora, a través del cual acceder a los mejores diseñadores, curadores de moda y exigentes dueños de boutiques de todo el mundo. Farfetch está ahora en su segundo capítulo como empresa, aliándose con los mejores diseñadores y tiendas a nivel global. Necesitamos una identidad que lo refleje a través de una nueva era de expresión, ambición y evolución. Este es el momento perfecto para desarrollar nuestro crecimiento”, concluye Holli Rogers, Chief Brand Officer.