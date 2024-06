OPPO se posiciona como líder en el servicio postventa para smartphones

En un mundo súper conectado, la penetración de smartphones es cada vez mayor. De acuerdo con el estudio IDC Mobile Phone Tracker, Forecast Installed Base, en 2023, existían 105.2 millones de teléfonos inteligentes activos en una población de 131.1 millones de personas, es decir, una penetración de 80.2% y se espera que, para 2025, la base instalada de teléfonos inteligentes llegue a 109.5 millones, alcanzando una penetración de 82.1% de telefonía móvil inteligente.

La tendencia ahora es que los consumidores muestran mayor exigencia al desempeño en los equipos (mayor rendimiento, almacenamiento y acceso a una tecnología más eficiente en cuanto a uso de datos móviles), por lo que demandan equipos con más capacidades tecnológicas. Según el estudio de IDC, el promedio de precios a usuario final ha incrementado de $5,729 pesos por unidad en 2021 a $8,830 pesos para 2023.

OPPO es una de las marcas con mayor crecimiento en años recientes, alcanzando ocho centros de fabricación en el mundo, presencia en más de 60 países y 600 millones de usuarios activos mensuales. Para alcanzar una preferencia tan elevada en tiempo récord, la firma ha integrado diferentes funciones, como cámaras giratorias y zoom con alta calidad de imagen, hasta soluciones IoT (Internet de las Cosas), de realidad virtual e incluso Inteligencia Artificial.

Por otro lado, a medida que los smartphones son más costosos, los usuarios demandan de mejores servicios postventa y estos influyen más que nunca en la decisión de compra de un equipo.

Los servicios de postventa más demandados por los compradores actualmente incluyen actualizaciones gratuitas de software y diagnósticos sobre el rendimiento del teléfono, soporte telefónico las 24 horas del día, 7 días de la semana, servicios gratuitos de reparación en centros oficiales de la marca, soporte en línea (24/7), vía WhatsApp, webchat, así como redes sociales y servicios profesionales para reparación y cambio de piezas originales.

Ante una mayor demanda de teléfonos inteligentes de gama alta, los tiempos de reemplazo son más amplios, de ahí que haya una búsqueda de servicios de mantenimiento.

De acuerdo con estimaciones de IDC, el tiempo de reemplazo de un smartphone en 2018 era de dos años y seis meses; en 2024 el tiempo estimado promedio de reemplazo a nivel nacional es de 2 años y 10 meses. Indudablemente, estas exigencias de capacidad y desempeño del equipo, junto con la necesidad de proteger su inversión hacen que el servicio postventa sea cada vez más valorado.

Actualmente, más del 70% de los smartphones vendidos por las principales marcas de smartphones en México ofrecen opciones de garantía extendida y cobertura sobre partes del teléfono en caso de mal funcionamiento.

Así lo hace OPPO con sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos, como tablets, wearables y accesorios de audio. De acuerdo con la encuesta IDC Smartphone usage and after sale services in Mexico, OPPO es conocida por más de 70% de los usuarios de teléfonos en México por el diseño de sus teléfonos, rendimiento, capacidades de sus cámaras, durabilidad y servicio postventa, pues la marca ha puesto especial atención en la oferta disponible de sus servicios postventa en México con ayuda de expertos, con tiempos de espera promedio menores a 3 minutos.

OPPO ofrece garantías para los componentes de los dispositivos por 12 meses contra defectos en materiales y/o mano de obra durante el período de garantía, reparando o reemplazando las piezas relevantes. También, ofrece de manera voluntaria una póliza de garantía para dispositivos, baterías (interna o externa), reemplazo de pantallas sin costo.

Con más de 20 marcas y 220 modelos disponibles, el usuario será cada vez más exigente no solo en el tipo de modelo que cumple con sus expectativas, sino también con el servicio que espera del fabricante.

OPPO es un ejemplo de que no importa el número de competidores que haya en el mercado, mientras se pueda ofrecer confiabilidad de cara al usuario, así como la certeza de que los problemas que surjan serán resueltos, siempre habrá espacio para las firmas que cumplan con calidad, tecnología y un servicio postventa competitivo.