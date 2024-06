Optimizar el checkout de las compras online, el verdadero desafío para los negocios: Adyen

Muchas ventas se definen a la hora de realizar el pago. Si los clientes no encuentran sus métodos de pago online preferidos o sienten que el proceso no es seguro, seguramente no finalizarán la compra. La clave: lograr un equilibrio entre checkouts ágiles y protegidos.