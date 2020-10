P4G otorga premio a iniciativa de vivienda impulsada por CONAVI-Infonavit-ALENER-Vinte

El proyecto de Vivienda Cero Gas obtuvo el premio P4G State of the Art Partnership ODS 11, máximo galardón en temas sustentables a nivel mundial, otorgado por el P4G, con sede en Washington, DC.

La iniciativa fue desarrollada por Vinte en colaboración y siguiendo las bases de diseño con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), las reglas de otorgamiento de crédito del Infonavit y a través de una coordinación estratégica con ALENER (Alianza por la Eficiencia Energética). Y es resultante de sus predecesores: la vivienda Cero Energía y la certificación EDGE.

El proyecto de Vivienda Cero Gas fue el ganador en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, correspondiente a Ciudades y Comunidades Sostenibles, de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este proyecto transformador tuvo como objetivo producir viviendas eficientes que disminuyeran notablemente la huella de carbono y generaran ahorros para las familias.

“Para el Gobierno de México una de las prioridades es la atención del rezago habitacional en el país, de manera particular la atención a la población más vulnerable. La suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y la concurrencia de los sectores público, social y privado constituye en un eje estratégico para lograr tal fin.

“El poner en el centro de las acciones a las personas es una clave fundamental. En este caso la coordinación de dos Organismos Nacionales de Vivienda, Infonavit y CONAVI, con una empresa socialmente responsable como Vinte expresa justamente la búsqueda de las mejores prácticas en beneficio de las personas. Los esfuerzos para hacer asequibles las viviendas y congruentes con un desarrollo sustentable se reflejan en este proyecto, del que hoy estamos orgullosos”, destacó Edna Vega Rangel, directora general de la CONAVI.

En 2019, Vinte desarrolló las primeras 56 Casas Cero Gas en Tecámac, Estado de México, para beneficiar al segmento de bajos ingresos, el 75% fueron adquiridas con crédito Infonavit. En un año, estas viviendas registraron una reducción del 57% en energía, 37% en agua y ahorros desde 700 pesos mexicanos al mes.

“La participación en equipo de la CONAVI, el Infonavit, ALENER y Vinte dio como resultado un gran producto en beneficio de las familias y el medio ambiente, y demuestra que juntos hacemos innovaciones en vivienda de alta calidad internacional”, comentó Sergio Leal Aguirre, Presidente Ejecutivo de la desarrolladora.

“En Infonavit, celebramos que desarrolladores como Vinte incluyan mejores prácticas en pro del medioambiente en el diseño de la vivienda que ofrecen a las y los trabajadores de menores ingresos. Este tipo de iniciativas no solo cuidan al planeta, también se traducen en la generación de mayor bienestar para las familias”, declaró Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A la fecha se han certificado 3,916 viviendas EDGE, en su mayoría financiadas por el Infonavit.

“México tiene una relevante historia en la sustentabilidad de la vivienda. En el 2010 impulsamos coordinadamente el proyecto Net Zero Energy Homes, siendo en ese entonces, el país de América Latina con mayor número de viviendas con dicho estándar. A diez años del proyecto, tanto Vinte como Infonavit y CONAVI, han mantenido el compromiso con la innovación, vinculado al desarrollo socioeconómico y ambiental de México, para mitigar la huella de carbono y el ahorro de energía en el sector, objetivos que compartimos en Alener”, añadió Alejandro Carrazco, director general de la Alianza por la Eficiencia Energética.

El P4G (Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030) es una iniciativa que nace con el apoyo del gobierno de Dinamarca y es una red de organizaciones globales que promueve asociaciones público-privadas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París.

Se enfoca en cinco objetivos clave: Alimentación y agricultura (ODS 2), Agua (ODS 6), Energía Limpia (ODS 7), Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11) y Economía Circular (ODS 12).